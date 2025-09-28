المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موندو: برشلونة يحدد موعد إعلان تجديد عقد بيرنال

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:24 م 28/09/2025
بيرنال

بيرنال

يعلن نادي برشلونة، عن تجديد عقد مارك بيرنال لاعب وسط الفريق، غدًا الاثنين، بعد التوصل إلى اتفاق.

ويستمر عقد بيرنال مع ريال مدريد، حتى يونيو 2026 بنهاية الموسم الجاري.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة سوف يعلن عن تجديد عقد بيرنال غدًا الاثنين في حفل يُقام في المكتب التجاري للنادي.

وكشف التقرير، عن تجديد عقد بيرنال لمدة 3 مواسم مقبلة حتى يونيو 2029.

ووضع برشلونة شرطًا جزائيًا 500 مليون يورو في عقد اللاعب الشاب مع النادي بعد تجديده.

وعاد بيرنال من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض في بداية الموسم الماضي مع برشلونة.

وشارك بيرنال كبديل مع برشلونة لأول مرة هذا الموسم بعد عودته من الإصابة.

ويُعد بيرنال أحد مواهب أكاديمية لاماسيا، حيث ظهر لأول مرة مع برشلونة في الموسم الماضي. 

ويلعب برشلونة أمام ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الإسباني.

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة بيرنال

