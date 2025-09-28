أعلن الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قائمة الفريق التي ستواجه فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي برشلونة نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويستهدف برشلونة الانفراد بصدارة جدول ترتيب "الليجا" بعد تعثر منافسه ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد بالخسارة (5-2).

عودة لامين يامال

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد، تواجد النجم الإسباني لامين يامال بعد حصوله على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.

وكان لامين يامال يعاني من إصابة أدت لغيابه عن النادي الكتالوني في المباريات الماضية في الدوري الإسباني.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني، كوخين، إيدير ألير.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن، جولز كوندي، إيريك جارسيا، جوفري.

خط الوسط: بيدري، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال، درو.

خط الهجوم: فيران توريس، روبيرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، ماركوس راشفورد، روني باردجي، أنطونيو فرنانديز.