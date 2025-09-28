المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
عودة لامين يامال.. قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:42 م 28/09/2025
برشلونة

برشلونة

أعلن الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قائمة الفريق التي ستواجه فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي برشلونة نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويستهدف برشلونة الانفراد بصدارة جدول ترتيب "الليجا" بعد تعثر منافسه ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد بالخسارة (5-2).

عودة لامين يامال

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد، تواجد النجم الإسباني لامين يامال بعد حصوله على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.

وكان لامين يامال يعاني من إصابة أدت لغيابه عن النادي الكتالوني في المباريات الماضية في الدوري الإسباني.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني، كوخين، إيدير ألير.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن، جولز كوندي، إيريك جارسيا، جوفري.

خط الوسط: بيدري، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال، درو.

خط الهجوم: فيران توريس، روبيرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، ماركوس راشفورد، روني باردجي، أنطونيو فرنانديز.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني الليجا لامين يامال

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

