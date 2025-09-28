المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أشاد بـ3 لاعبين.. ماذا قال فليك بعد فوز برشلونة على ريال سوسيداد؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:30 م 28/09/2025
فليك

هانز فليك - مدرب برشلونة

أشاد المدير الفني الألماني هانز فليك، مدرب نادي برشلونة، بما قدمه 3 لاعبين في مباراة الفوز (2-1) على ريال سوسيداد، اليوم الأحد.

وارتقى برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني لأول مرة هذا الموسم، متقدمًا بنقطة واحدة على ريال مدريد.

تصريحات فليك بعد فوز برشلونة على ريال سوسيداد

وقال فليك في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: "الفوز على ريال سوسيداد كان صعبًا، لكن اللاعبين عرفوا كيف يتعاملون مع الكرة في كل لحظة.. عانينا معًا لكننا حققنا المطلوب".

واستفاض: "من الرائع عودة لامين يامال.. الجميع يستطيع أن يرى كما هو لاعب مذهل، لكنني أعتقد أن الفريق بأكمله أدى بشكل جيد، ومن المدهش بالنسبة لي أن يقدم اللاعبون هذا الأداء رغم أننا حصلنا فقط على 68 ساعة راحة منذ آخر مباراة في أوفييدو.".

وأكمل بشأن منافسه ريال مدريد: "ما يزال الطريق طويلًا في سباق الدوري الإسباني".

وواصل: "بيدري لاعب مميز وعظيم.. إنه يتطور حتى في القيادة، هو لاعب مذهل ومهم جدًا لبرشلونة، يدافع ويهاجم وينسجم بشكل رائع من اللاعبين الآخرين".

قبل أن يختتم: "درو (درو فيرنانديز) يعرف ما يجب فعله في اللحظات الأخيرة.. وبذل قصارى جهده أمام سوسيداد".

ويستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، في مباراة تقام ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني هانز فليك

