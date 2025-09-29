المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أردا جولر يعود لاهتمامات أرسنال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:48 ص 29/09/2025
جولر

أردا جولر

كشفت تقارير إعلامية عن عودة التركي أردا جولر، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني الشاب، لدوائر اهتمامات أرسنال الإنجليزي.

عاش جولر فترة صعبة على مدار الموسمين الماضيين مع ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، قبل أن يصبح عنصرا أساسيا مع تشابي ألونسو، المدرب الحالي. وكانت هناك فرص لمغادرة جولر سابقا، مع تفكير بعض الأندية في ضمه، من بينها أرسنال.

وفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا"، فقد أعاد أرسنال تنشيط هذا الاهتمام، حيث كان يراقب صانع اللعب التركي في الأسابيع الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن أرسنال أرسل عدد من كشافيه لمتابعة تطور جولر في مباريات الدوري الإسباني في الفترة الماضية.

وفي الوقت الحالي لا يزال ريال مدريد متمسكا بأن جولر ليس للبيع، حيث أن النادي يعتبره "استثمارا طويل المدى".

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ20 عاما يرتبط مع ريال مدريد بعقد حتى صيف 2029.

وشارك اللاعب التركي في 8 مباريات مع الفريق الملكي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

