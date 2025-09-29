المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برشلونة يسعى لمنع انضمام لامين يامال إلى منتخب إسبانيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:55 م 29/09/2025
لامين يامال

لامين يامال

بدأ نادي برشلونة تحركاته لمنع انضمام لاعبه لامين يامال إلى منتخب إسبانيا في التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل.

لامين يامال عاد للمشاركة مع برشلونة في المباراة التي فاز بها 2-1 على ريال سوسيداد بالدوري الإسباني، يوم الأحد الماضي، بعد غيابه عن المباريات الـ4 السابقة لها بسبب مشكلة في منطقة العانة.

واتهم هانز فليك، مدرب برشلونة، منتخب إسبانيا بالتسبب في تفاقم مشكلة اللاعب الشاب في معسكر شهر سبتمبر الحالي، حيث قال: "لامين ذهب إلى المنتخب الوطني وهو يتألم، وأُعطي مسكنات ألم لمساعدته على اللعب، لعب أكثر من 70 دقيقة في كل مباراة رغم تقدم الفريق بفارق 3 أهداف".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ARA" الكتالونية، فإن برشلونة فعّل جهوده الدبلوماسية لمنع المهاجم الشاب من الانضمام إلى معسكر المنتخب الإسباني في أكتوبر لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم ضد جورجيا وبلغاريا.

ويهدف فليك وجهازه الفني إلى تمكين لامين يامال من مواصلة التدريب في برشلونة، وتجنب تعرضه لانتكاسة بسبب الإجهاد.

وأوضح التقرير أن خطة برشلونة تتمثل في مشاركة لامين يامال في المباراتين المقبلتين ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وإشبيلية في الليجا.

ويرى برشلونة أن جاهزية اللاعب في تلك الفترة "لا تعني بالضرورة تعافيه التام من الإصابة".

وشارك اللاعب صاحب الـ18 عاما في 4 مباريات هذا الموسم مع برشلونة، سجل خلالها هدفين وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

