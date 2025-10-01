أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فوز النجم جود بيلينجهام لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة لاعب العام في إنجلترا لموسم 2024-2025.

وتم اختيار لاعب خط وسط ريال مدريد ومنتخب إنجلترا من قِبل الجماهير كأفضل لاعب في الموسم الماضي، متفوقًا على ديكلان رايس الذي جاء في المركز الثاني وهاري كين في المركز الثالث.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها بيلينجهام بهذه الجائزة، ليصبح ثاني لاعب فقط يحققها أثناء اللعب لنادٍ غير إنجليزي بعد أوين هارجريفز لاعب بايرن ميونيخ في عام 2006.

صاحب الـ22 عامًا شارك في ثماني مباريات خلال مشوار المنتخب، حيث نجح "الأسود الثلاثة" في الصعود بدوري الأمم الأوروبية تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارزلي في الخريف الماضي، قبل أن يبدأوا تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل في شهري مارس ويونيو.

وقد سجّل هدفًا في مباراة اليونان على ملعب ويمبلي في أكتوبر الماضي، كما تم اختياره أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا 5-0 على جمهورية أيرلندا في نوفمبر.

كما برزت إبداعية بيلينجهام أيضًا في الموسم الماضي، حيث قدّم تمريرة حاسمة لا تُنسى لمساعدة مايلز لويس-سكيلي على تسجيل هدفه الأول مع منتخب إنجلترا في مباراة ألبانيا في شهر مارس، كما صنع تمريرتين حاسمتين أخريين في مباراة أيرلندا على ملعب ويمبلي.