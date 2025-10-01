المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

0 1
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قوة هجومية وسيميوني العقل المدبر.. 10 أسباب وراء استفاقة أتلتيكو مدريد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:17 م 01/10/2025
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

بدأ نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مشواره هذا الموسم بمستوى مهتز للغاية، حيث خسر في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني، وتعادل في مباراتين متتاليتين في الليجا.

أتلتيكو مدريد بدأ في الاستفاقة بداية من مباراة ديربي العاصمة أمام ريال مدريد، حيث انتصر بنتيجة (5-2)، وتابعها بانتصار آخر في دوري أبطال أوروبا أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (5-1).

وهناك العديد من الأسباب التي وضعت أتلتيكو مدريد على الطريق الصحيح أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

13 هدفاً في 3 مباريات

أكبر تغيير عند الروخيبلانكوس هو في الهجوم، كانوا يخلقون الفرص منذ البداية لكن الآن أصبحوا يسجلونها، 13 هدفًا في ثلاث مباريات، منها فوزان على مدريد وآينتراخت فرانكفورت، استعراضات لقوة هجومية ورغبة دائمة في المزيد، ليثبت أنه فريق لا يشبع هجوميًا.

تألق جوليان ألفاريز

من بين الهدّافين يبرز جوليان ألفاريز، فمن أصل 13 هدفًا سجّل النجم الأول للفريق ستة أهداف، الرجل الذي يُفترض أن يقود المشروع، بدأ بمستوى يثير الشكوك، لكن ثلاثيته أمام رايو فايكانو أشعلت الأجواء، والركلات الثابتة، وركلات الجزاء، والركلات الحرة تكفّلت بالباقي.

إضافة البدلاء

لكن أتلتيكو مدريد ليس مجرد جوليان ألفاريز، فإن جريزمان استعاد سحره وقدرته التهديفية، وفي الوقت نفسه كل من يدخل يضيف للفريق، فراسبادوري سجّل هدفه الأول وأثبت بوضوح أنه يملك ما يقدّمه لهذا المشروع، أداء الإيطالي هو مثال آخر على قوة المجموعة ونمو المواهب الفردية وهو ما سيساعد الفريق.

إيقاع يحدده باريوس وكوكي

غياب جوني كاردوسو أثار المخاوف، ولكن تقدّم باريوس وكوكي لتولّي المهمة، اللاعبان يقدّمان أفضل مستوياتهما وكانا عنصرين حاسمين في مباريات الأسبوع الماضي، أسلوب لعبهما هو المحرك الأساسي لكل أداء الروخيبلانكوس.

رايو فاييكانو نقطة تحول

في الدقيقة 77 من مباراة رايو فاييكانو بدا وكأنه نهاية العالم، ثم جاء هدفان من جوليان ألفاريز سريعًا جعلوا الفريق يبدأ في الإيمان بأن كل ما قدّموه جيدًا في المباراة سيتحوّل إلى نتائج وهو ما كان.

1-0 لا تكفي

في آخر مباراتين وعلى عكس عدد من المباريات السابقة، أظهر أتلتيكو أن التقدم 1-0 لم يعد كافيًا لأن الفوز بهدف واحد غير مُرضٍ، والفريق يريد المزيد والمزيد، أتلتيكو مدريد عانى بعدما كانت النتيجة 3-2 في ديربي مدريد، إذ واصل الروخيبلانكوس البحث عن أهداف إضافية، ونفس السيناريو تكرر أمام آينتراخت فرانكفورت.

انسجام في ملعب ميتروبوليتانو

جميع المباريات الثلاث في هذه السلسلة جاءت على ملعب الميتروبوليتانو الذي اعترف سيميوني ولاعبي الأتليتي أنه على اتصال كامل بالفريق، يتجلّى ذلك في المدرجات الخلفية وأيضًا في بقية أرجاء الملعب، التي تدفع الفريق بلا توقف.

دور المدرب البدني

بينيدو المدرب البدني أعاد الفريق إلى أفضل حالاته، وقد حدث ذلك بالفعل على فترات في الموسم الماضي وهو موسمه الأول مع النادي، وها هو يتكرر الآن، حيث أن اللاعبون يتمتعون بلياقة عالية وصلابة، وانتعاش بدني يُعدّ حاسمًا لإنهاء المباريات بأعلى مستوى.

مجموعة متلاحمة

الآن ومع كثرة الحديث عن الفرق التي تمر بمرحلة إعادة بناء، يجدر التذكير بأن 16 من أصل 24 لاعبًا في قائمة أتلتيكو مدريد قد انضموا خلال العام الماضي.

ورغم ذلك، فالمجموعة متماسكة وتعمل نحو هدف مشترك، وهذا ينعكس على أرض الملعب، ومشهد الاحتفالات (اندفاع الجميع من على مقاعد البدلاء بعد الهدف الخامس في مرمى مدريد) هو أفضل مثال على ذلك.

سيميوني العقل المدبر

كل هذا بالطبع بفضل دييجو سيميوني الذي اجتاز العاصفة الأولى دون أن يفقد الأمل في فريقه، المدرب هو قائد المشروع ويعرف جيدًا ما بين يديه، إنه مفعم بالطاقة وطاقته معدية داخل مجموعة أطلقت العنان لعودة أتلتيكو مدريد من جديد.

مباراة اتلتيكو مدريد القادمة
دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد الليجا سيميوني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg