منذ تولي الألماني هانز فليك قيادة برشلونة صيف 2024، يعيش الفريق أزمة واضحة في التعامل مع اللحظات الحاسمة، بعدما استقبل ستة أهداف قاتلة في الدقائق الأخيرة من المباريات الكبرى، كلفته نقاطًا ثمينة وفرصًا تاريخية.

البداية جاءت يوم 23 نوفمبر 2024 أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، حينما قلب أصحاب الأرض النتيجة بتوقيع جونزاليس وألفاريز في الدقيقتين 84 و86 لتنتهي المباراة (2-2). وبعدها بأسبوعين فقط، خطف ريال بيتيس تعادلًا قاتلًا في الدقيقة 90+4 عن طريق دياو، ليهدر الفريق الكتالوني نقطتين جديدتين.

الكابوس تكرر في 21 ديسمبر أمام أتلتيكو مدريد، عندما سجل سورلوث في الدقيقة 90+6 ليمنح الضيوف فوزًا قاتلًا بملعب مونتجويك. وفي كأس الملك، وتحديدًا نصف النهائي (25 فبراير 2025)، كان برشلونة متفوقًا على أتلتيكو بنتيجة (4-3)، قبل أن يعيد سورلوث نفسه كتابة السيناريو بتعادل قاتل في الدقيقة 90+3.

الأمر الأكثر إيلامًا وقع في نصف نهائي دوري الأبطال أمام إنتر ميلان (6 مايو 2025)، حيث قلب الفريق الإيطالي النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر أتشيربي (90+3) وفراتسي (90+9)، ليطيح برشلونة من البطولة بطريقة درامية.

آخر الصفعات جاءت في 1 أكتوبر 2025، حين سجل راموس هدفًا قاتلًا لباريس سان جيرمان في الدقيقة 90، ليخسر برشلونة (2-1) في دور المجموعات من دوري الأبطال.

أزمة ذهنية ودفاعية

الأرقام تكشف عن مشكلة مزدوجة، انهيار ذهني في الأمتار الأخيرة، وضعف تنظيمي في الدفاع. ورغم تحسن أداء برشلونة تحت قيادة فليك على مستوى الهجوم وتماسك وسط الملعب، فإن الفريق لا يزال عاجزًا عن الحفاظ على تركيزه حتى صافرة النهاية.

ضغوط على فليك

هذه السلسلة من الانهيارات المتكررة في اللحظات الأخيرة تضع هانز فليك تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أن الأهداف القاتلة حرمت برشلونة من الصعود لنهائي دوري الأبطال، وأفقدته نقاطًا حاسمة في سباق الدوري الإسباني.

ويبقى السؤال، هل ينجح فليك في إيجاد حل سريع لهذه "العُقدة الذهنية"، أم أن الدقائق الأخيرة ستظل كابوسًا يطارد برشلونة في الموسم الحالي؟.