تزداد الضغوط على ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو مع بداية الموسم، في ظل تصاعد الخلافات الداخلية بين بعض نجوم الفريق.

فبعد الجدل الذي أثاره ملف فينيسيوس جونيور مؤخرًا، جاء الدور على الأوروجواياني فيدي فالفيردي، الذي يعيش واحدة من أصعب فتراته منذ وصوله إلى سانتياغو برنابيو.

هل يفقد تشابي ألونسو السيطرة مبكرًا؟

تقارير إسبانية كشفت أن فالفيردي رفض اللعب كظهير أيمن في ظل غياب كارفاخال، وهو ما اعتبره المدرب موقفًا سلبيًا فعاقبه باستبعاده من التشكيلة الأساسية أمام كايرات ألماتي.

اللاعب نفسه خرج سريعًا ليرد عبر بيان رسمي نفى فيه تلك المزاعم، مؤكدًا: "أدرك أنني لم أقدم المستوى المطلوب هذا الموسم، لكنني لم ولن أرفض أبدًا مساعدة الفريق، لعبت وأنا مصاب ولم أشكُ يومًا من وضعي".

ورغم النفي، أكدت إذاعة كادينا سير أن فالفيردي لا يشعر بالارتياح في خطة ألونسو الجديدة، ما جعله تائهًا داخل الملعب وفاقدًا لدوره المعتاد.

وأضافت أن تصريحات اللاعب أثارت استياء الجهاز الفني، خاصة أنها خرجت للعلن بعكس ما فعل زميله رودريجو، الذي أبدى تحفظاته سرًا.

وباتت قضايا فالفيردي، فينيسيوس، ورودريجو تشكل صداعًا متزايدًا في رأس تشابي ألونسو، الذي يجد نفسه أمام تحدٍ كبير للحفاظ على استقرار غرفة الملابس في الفترة المقبلة.