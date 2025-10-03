المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

توقف مباراة أوساسونا وخيتافي بسبب لافتة سياسية ضد الكيان الصهيوني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:11 م 03/10/2025
مباراة أوساسونا وخيتافي

مباراة أوساسونا وخيتافي

شهدت مباراة أوساسونا وخيتافي، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، أحداثًا مثيرة بعدما توقفت المواجهة على ملعب إل سادار بسبب إلقاء جماهير كرات صفراء على أرض الملعب ورفع لافتة تحمل رسالة سياسية ضد الكيان الصهيوني.

كرات صفراء ولافتة سياسية توقف مباراة أوساسونا وخيتافي

توقفت المباراة في الشوط الأول لعدة دقائق بعدما تساقطت الكرات من المدرجات على أحد جانبي الملعب، وهو ما أجبر الحكم على إيقاف اللقاء مؤقتًا حتى تدخل عمال الاستاد لإزالة تلك الكرات.

وبالتزامن مع الحادثة، رفعت جماهير أوساسونا لافتة معادية للكيان الصهيوني، ما دفع الحكم إلى اتخاذ قرار فوري بإيقاف المباراة لدواعٍ أمنية، بينما ظل اللاعبون في أرضية الملعب في انتظار التعليمات.

وخلال التوقف، استخدم نظام البث الداخلي بالملعب تنبيهات صريحة للجماهير بضرورة التوقف عن هذا السلوك الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على النادي، سواء مالية أو تنظيمية، من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وبعد تنظيف المنطقة المتضررة وعودة الهدوء إلى المدرجات، استؤنفت المباراة بقرار من الحكم لتستكمل دقائقها بشكل طبيعي.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

أوساسونا الدوري الإسباني خيتافي أوساسونا ضد خيتافي الاتحاد الإسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg