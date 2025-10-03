شهدت مباراة أوساسونا وخيتافي، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، أحداثًا مثيرة بعدما توقفت المواجهة على ملعب إل سادار بسبب إلقاء جماهير كرات صفراء على أرض الملعب ورفع لافتة تحمل رسالة سياسية ضد الكيان الصهيوني.

كرات صفراء ولافتة سياسية توقف مباراة أوساسونا وخيتافي

توقفت المباراة في الشوط الأول لعدة دقائق بعدما تساقطت الكرات من المدرجات على أحد جانبي الملعب، وهو ما أجبر الحكم على إيقاف اللقاء مؤقتًا حتى تدخل عمال الاستاد لإزالة تلك الكرات.

وبالتزامن مع الحادثة، رفعت جماهير أوساسونا لافتة معادية للكيان الصهيوني، ما دفع الحكم إلى اتخاذ قرار فوري بإيقاف المباراة لدواعٍ أمنية، بينما ظل اللاعبون في أرضية الملعب في انتظار التعليمات.

وخلال التوقف، استخدم نظام البث الداخلي بالملعب تنبيهات صريحة للجماهير بضرورة التوقف عن هذا السلوك الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على النادي، سواء مالية أو تنظيمية، من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وبعد تنظيف المنطقة المتضررة وعودة الهدوء إلى المدرجات، استؤنفت المباراة بقرار من الحكم لتستكمل دقائقها بشكل طبيعي.

