كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

بورنموث يقلب تأخره إلى فوز ثمين على فولهام في الدوري الإنجليزي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:12 ص 04/10/2025
بورنموث وبرايتون

بورنموث يهزم فولهام

نجح بورنموث في قلب تأخره أمام فولهام إلى فوز ساحق 3-1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فولهام أولاً في الدقيقة 70 عبر ريان سيسنجون، قبل أن يدرك أنتوان سيمينيو التعادل لبورنموث في الدقيقة 78.

وأضاف جاستن كلويفرت الهدف الثاني لبورنموث في الدقيقة 85، فيما اختتم سيمينيو ثلاثية فريقه بهدف ثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

بورنموث يرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن ليفربول

وبهذا الانتصار رفع بورنموث رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف ليفربول المتصدر.

فيما تجمد رصيد فولهام عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر.

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من هنا

الدوري الإنجليزي فولهام بورنموث بورنموث ضد فولهام

