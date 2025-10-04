نجح بورنموث في قلب تأخره أمام فولهام إلى فوز ساحق 3-1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فولهام أولاً في الدقيقة 70 عبر ريان سيسنجون، قبل أن يدرك أنتوان سيمينيو التعادل لبورنموث في الدقيقة 78.

وأضاف جاستن كلويفرت الهدف الثاني لبورنموث في الدقيقة 85، فيما اختتم سيمينيو ثلاثية فريقه بهدف ثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

بورنموث يرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن ليفربول

وبهذا الانتصار رفع بورنموث رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف ليفربول المتصدر.

فيما تجمد رصيد فولهام عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر.

