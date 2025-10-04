المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 3
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

تشكيل ريال مدريد .. مبابي يقود الهجوم أمام فياريال في الدوري الإسباني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:25 م 04/10/2025
ريال مدريد

ريال مدريد يواجه فياريال

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإسباني تشابي ألونسو، التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة فياريال، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويستضيف ريال مدريد نظيره فياريال مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو، في مواجهة قوية يسعى خلالها الميرنجي لاستعادة توازنه بعد خسارته الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية بنتيجة 5-2.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بعدما فقد الصدارة لصالح برشلونة، الذي تغلب على ريال سوسيداد بنتيجة 2-1، فيما يدخل فياريال اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، ساعيًا لتقليص الفارق ومواصلة منافسة القمة.

تشكيل ريال مدريد أمام فياريال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو – دين هويسن – ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أردا جولر – داني سيبايوس – أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي.

دكة البدلاء:

لونين – سيرجيو ميستري – ديفيد ألابا – كامافينجا – بيلينجهام – إندريك – رودريجو – جونزالو – أسينسيو – فران جارسيا – إبراهيم دياز.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني كيليان مبابي ريال مدريد ضد فياريال

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

