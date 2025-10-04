أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإسباني تشابي ألونسو، التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة فياريال، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويستضيف ريال مدريد نظيره فياريال مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو، في مواجهة قوية يسعى خلالها الميرنجي لاستعادة توازنه بعد خسارته الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية بنتيجة 5-2.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بعدما فقد الصدارة لصالح برشلونة، الذي تغلب على ريال سوسيداد بنتيجة 2-1، فيما يدخل فياريال اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، ساعيًا لتقليص الفارق ومواصلة منافسة القمة.

تشكيل ريال مدريد أمام فياريال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو – دين هويسن – ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أردا جولر – داني سيبايوس – أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي.

دكة البدلاء:

لونين – سيرجيو ميستري – ديفيد ألابا – كامافينجا – بيلينجهام – إندريك – رودريجو – جونزالو – أسينسيو – فران جارسيا – إبراهيم دياز.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا