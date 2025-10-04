المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

0 0
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس العالم تحت 20 عاما
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

0 0
23:00
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

الدوري التركي
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 1
20:00
بشكتاش

بشكتاش

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أتلتيك بيلباو يهزم مايوركا.. وجيرونا يسقط فالنسيا في الدوري الإسباني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:51 م 04/10/2025
احتفال لاعبو أتلتيك بيلباو

احتفال لاعبو أتلتيك بيلباو

حقق نادي أتلتيك بيلباو فوزًا ثمينًا على حساب نظيره ريال مايوركا، في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإسباني. 

وتفوق بيلباو على حساب نظيره مايوركا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان ماميس.

وتقدم بيلباو مبكرًا في الدقيقة التاسعة، عن طريق إيناكي ويليامز من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل سامو كوستا للضيوف في الدقيقة 77.

وعاد بيلباو ليخطف هدف الانتصار الثمين متأخرًا، في الدقيقة 82 من خلال أليخاندرو ريجو.

وأكمل ريال مايوركا الوقت بدل الضائع، بعشر لاعبين، عقب حصول لاعبه أنطونيو سانشيز على البطاقة الحمراء.

وبهذا الانتصار رفع بيلباو رصيده إلى 13 نقطة، ارتقى بها للمركز الخامس في جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 5 نقاط، في المركز العشرين والأخير.

شهدت منافسات اليوم في الدوري الإسباني، انتصار جيرونا على فالنسيا بهدفين مقابل هدف، وتفوق ليفانتي أمام ريال أوفييدو بنتيجة 2-0.

وحقق جيرونا الفوز أمام فالنسيا، رغم تعرضه لحالتي طرد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
الدوري الإسباني ريال مايوركا أتلتيك بيلباو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
فياريال

فياريال

47

ريال مدريد يتعادل أمام فياريال بدون أهداف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg