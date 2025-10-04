حقق نادي أتلتيك بيلباو فوزًا ثمينًا على حساب نظيره ريال مايوركا، في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وتفوق بيلباو على حساب نظيره مايوركا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان ماميس.

وتقدم بيلباو مبكرًا في الدقيقة التاسعة، عن طريق إيناكي ويليامز من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل سامو كوستا للضيوف في الدقيقة 77.

وعاد بيلباو ليخطف هدف الانتصار الثمين متأخرًا، في الدقيقة 82 من خلال أليخاندرو ريجو.

وأكمل ريال مايوركا الوقت بدل الضائع، بعشر لاعبين، عقب حصول لاعبه أنطونيو سانشيز على البطاقة الحمراء.

وبهذا الانتصار رفع بيلباو رصيده إلى 13 نقطة، ارتقى بها للمركز الخامس في جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 5 نقاط، في المركز العشرين والأخير.

شهدت منافسات اليوم في الدوري الإسباني، انتصار جيرونا على فالنسيا بهدفين مقابل هدف، وتفوق ليفانتي أمام ريال أوفييدو بنتيجة 2-0.

وحقق جيرونا الفوز أمام فالنسيا، رغم تعرضه لحالتي طرد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.