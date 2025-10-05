يتجه برشلونة إلى مباراة اليوم في الدوري الإسباني أمام إشبيلية بتفاؤل كبير، ففي آخر تسع زيارات لبرشلونة لملعب رامون سانشيز بيزخوان، لم يتعرض النادي الكتالوني لأي هزيمة

ويلتقي برشلونة مع نظيره إشبيلية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

9 مباريات بدون هزيمة في ملعب بيزخوان

في آخر تسع زيارات لبرشلونة لملعب رامون سانشيز بيزخوان، لم يتعرض النادي الكتالوني لأي هزيمة، وسجل الفريق في تلك المواجهات جيد جدًا، حيث حقق ستة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وللعودة إلى آخر خسارة لبرشلونة على ملعب إشبيلية، يجب أن نرجع تسعة مواسم إلى الوراء وتحديدًا إلى 3 أكتوبر 2015، حين خسر الفريق 2-1 في غياب ليونيل ميسي بسبب الإصابة، وسجّل لإشبيلية كلا من كرون-ديلي وإيبورا، بينما أحرز نيمار هدف برشلونة الوحيد من ركلة جزاء.

2016-17: إشبيلية 1–2 برشلونة

منذ ذلك اليوم، أصبح ملعب سانشيز بيزخوان ملعبًا يحصل فيه برشلونة على الأقل على نقطة واحدة.

بدأت سلسلة النتائج الجيدة للنادي الكتالوني بفوز 2-1، مع هدف افتتاحي من فيتولو وعودة لاحقة بفضل ليونيل ميسي ولويس سواريز.

2017-18: إشبيلية 2–2 برشلونة

في الموسم التالي، انتهت المباراة بنتيجة 2-2.

تقدّم إشبيلية بفضل هدفي مودو فاسكيز وموريل، ولكن بفضل هدفي سواريز في الدقيقة 88 وميسي في الدقيقة 89، تمكن برشلونة من إنقاذ نقطة من زيارته إلى إشبيلية.

2018-19: إشبيلية 2–4 برشلونة

في الموسم التالي، عاد النادي الكتالوني إلى طريق الانتصارات، لكن بعد أن اضطر لقلب النتيجة مجددًا.

افتتح خيسوس نافاس التسجيل لصالح إشبيلية، لكن فرحتهم لم تدم طويلًا، إذ احتاج ليونيل ميسي إلى أربع دقائق فقط لإدراك التعادل.

ثم عاد إشبيلية للتقدم بهدف ميركادو، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعًا، حيث سجل النجم الأرجنتيني هدفين آخرين، وأضاف لويس سواريز الهدف الرابع، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة 4-2.

2019-20: إشبيلية 0–0 برشلونة

بعد النتيجة القوية التي حققها في الموسم السابق، تعادل برشلونة 0-0 مع فريق إشبيلية الذي قدّم أداءً دفاعيًا متماسكًا في موسم 2019-2020.

أُقيمت المباراة في 19 يونيو، بعد استئناف المنافسات عقب توقف دام ثلاثة أشهر بسبب الإغلاق الناتج عن جائحة كورونا.

2020-21: إشبيلية 0–2 برشلونة

عاد النادي الكتالوني إلى طريق الانتصارات، حيث حافظ فريق رونالد كومان على نظافة شباكه، وتمكّن من حصد النقاط الثلاث من ملعب سانشيز بيزخوان بفضل هدفي عثمان ديمبيلي وليونيل ميسي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

2021-22: إشبيلية 1–1 برشلونة

في موسم 2021-2022، عاد برشلونة ليحصد نقطة أخرى من ملعب إشبيلية، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 1-1.

سجّل بابو جوميز هدف التقدم لإشبيلية في الدقيقة 32، بينما أدرك أراوخو التعادل لبرشلونة في الدقيقة 45.

وشهدت المباراة طرد جول كوندي الذي يلعب حاليًا في صفوف برشلونة.

2022-23: إشبيلية 0–3 برشلونة

كانت المباراة سهلة نسبيًا لفريق تشافي هيرنانديز.

تقدّم برشلونة في الدقيقة 21 بهدف من رافينيا، وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 36، قبل أن يُنهي إريك جارسيا المباراة عمليًا بهدف ثالث في الدقيقة 50، ليحصد برشلونة النقاط الثلاث بكل أريحية.

2023-24: إشبيلية 1–2 برشلونة

مباراة أخرى نجح فيها النادي الكتالوني في تحقيق الفوز على ملعب سانشيز بيزخوان.

افتتح ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يُدرك يوسف النصيري التعادل لصالح إشبيلية، لكن هدفه لم يكن ذا تأثير كبير، إذ منح فيرمين برشلونة الفوز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 59.

2024-25: إشبيلية 1–4 برشلونة

لم يكن الموسم الماضي استثناءً، إذ واصل فريق هانسي فليك تفوقه وخرج بالنقاط الثلاث من ملعب سانشيز بيزخوان.

افتتح ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 7، وسرعان ما أدرك فارجاس التعادل بعد دقيقة واحدة فقط.

لكن التعادل لم يدم طويلًا، حيث سجل كلا من فيرمين ورافينيا وإريك جارسيا، ليحسم برشلونة المباراة بفوز كبير بنتيجة 4-1.