صدارة الريال في أمان.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:58 م 05/10/2025
حافظ نادي ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بعد سقوط منافسه برشلونة في آخر مبارياته خلال فترة التوقف الدولي.

برشلونة تكبد هزيمة ثقيلة أمام نظيره فريق إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة، ليفشل في الارتقاء إلى صدارة الليجا مجددًا.

سقوط مدوٍ.. برشلونة ينهار أمام إشبيلية ويسقط برباعية في الليجا (فيديو)

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ريال مدريد استمر على قمة الليجا، مستفيدًا من تعطل قطار برشلونة في إشبيلية، ليظل فارق النقطتين قائمًا في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

بينما كان الانتصار ثمينًا بالنسبة للمنتصر إشبيلية، الذي قفز واقتحم المربع الذهبي في جدول ترتيب الليجا.

حين أن ريال مدريد قد انتصر على نظيره فياريال (3-1)، مساء أمس السبت، في المباراة التي خاضها على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بعد سقوط برشلونة الكبير أمام إشبيلية، كما يلي:

1- ريال مدريد: 21 نقطة.

2- برشلونة: 19نقطة.

3- فياريال: 16 نقطة.

4- إشبيلية: 13 نقطة.

5- ريال بيتيس: 13 نقطة.

6- ريال بيتيس: 12 نقطة.

طالع جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بالكامل من هنا

 

برشلونة الدوري الإسباني إشبيلية مباراة إشبيلية وبرشلونة

