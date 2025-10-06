المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ريال مدريد يقترب من استعادة أرنولد في الكلاسيكو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:11 م 06/10/2025
أرنولد

أرنولد

ظهرت تطورات إيجابية مؤخرا بشأن موعد عودة ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد، بعد تعرضه لإصابة.

أرنولد تعرض للإصابة أمام أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وأشارت التقارير في البداية إلى غيابه لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، ما جعل مشاركته في الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 26 أكتوبر محل شك.

لكن بات من الممكن أن يعود ترينت إلى الملاعب في وقت أقرب مما كان متوقعا، لترتفع فرص مشاركته في الكلاسيكو، وفقا لتقارير إعلامية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن أرنولد على الأرجح سيعود للملاعب خلال أسبوعين من الآن.

وأشار رومانو إلى أن ريال مدريد واثق من جاهزية ترينت بعد فترة التوقف الدولي، حيث تسير عملية التعافي بشكل ممتاز، والهدف هو أن يكون جاهزا بنسبة 100% للكلاسيكو.

وتُعد هذه الأخبار دفعة قوية لريال مدريد، خاصة بعدما اضطر الفريق للاعتماد على لاعبين مثل راؤول أسينسيو وفيديريكو فالفيردي لشغل مركز الظهير الأيمن في غياب أرنولد وداني كارفاخال.

جدير بالذكر أن أرنولد انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من ليفربول، وشارك في 10 مباريات مع الفريق الملكي بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.

ريال مدريد برشلونة ترينت ألكسندر أرنولد

