لا مجال للقلق.. سيناريو الموسم الماضي يتكرر في برشلونة

على الرغم من أن برشلونة يدخل فترة التوقف الدولي بمرارة هزيمته على ملعب بيزخوان ضد إشبيلية، وهي أسوأ هزيمة في عهد هانز فليك، إلا أن سجله التنافسي في هذه المرحلة من الموسم يكاد يكون مطابقًا لسجله في الموسم الماضي.

وخسر برشلونة بنتيجة 4-1 ضد إشبيلية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني للموسم الحالي "2025-2026".

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى لبرشلونة في الليجا، والثانية على التوالي بعد السقوط أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها أن برشلونة يحقق بداية مشابهة لانطلاقته في الموسم الماضي.

وأضافت أن في الموسم الماضي، تلقى برشلونة خسارته الأولى بالليجا في الجولة الثامنة برباعية في ملعب أوساسونا، وهو الأمر الذي تكرر هذا الموسم، حيث تلقى خسارته الأولى في نفس الجولة وبرباعية أيضًا في ملعب إشبيلية.

وأوضحت أنه من أصل 24 نقطة حقق برشلونة 19 نقطة هذا الموسم، مقابل 21 في الموسم الماضي.

وأشارت إلى أنه في دوري أبطال أوروبا حقق النادي الكتالوني 3 نقاط من أول 6 في الموسمين، حيث فاز في الموسم الماضي على بايرن وخسر أمام موناكو، وفي الموسم الحالي فاز على نيوكاسل وخسر أمام باريس.

وترى الصحيفة الإسبانية أنه لا داعي للقلق بالنسبة لجماهير برشلونة، فإن الوضع مشابه جدًا لما كان عليه قبل عام.

جدير بالذكر أن برشلونة حقق الثلاثية المحلية في الموسم الماضي بعدما حصد (الدوري، كأس الملك، والسوبر الإسباني).