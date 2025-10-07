المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الفوز أمام نيوكاسل.. اللحظة الأفضل في برشلونة خلال شهر سبتمبر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:08 م 07/10/2025
برشلونة

فريق برشلونة

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن اللحظة الأفضل خلال شهر سبتمبر، موضحًا أن اختيارها جاء عبر تصويت الجماهير عبر التطبيق الرسمي للبلوجرانا.

وانتهى شهر سبتمبر، الذي شهد على العديد من الأحداث السعيدة والمبهجة، لجماهير برشلونة على مدار أيامه، أبرزها تتويج لامين يامال بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، والفوز أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

الفوز أمام نيوكاسل اللحظة الأفضل

حصل الفوز أمام نيوكاسل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أعلى نسبة تصويت في تطبيق نادي برشلونة، بالتفوق على الانتصار أمام فالنسيا والعودة أمام ريال أوفييدو وريال سوسيداد، إلى جانب تتويج يامال بكأس كوبا.

واختارت جماهير برشلونة، فوز الفريق أمام نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك، في دوري أبطال أوروبا، اللحظة الأفضل في شهر سبتمبر، بعد أن حقق البلوجرانا انتصارًا هامًا بهدفين مقابل هدف.

وحقق برشلونة فوزًا هامًا بتسجيل ماركوس راشفورد ثنائية في مرمى نيوكاسل، في مباراة شهدت تألق بيدري في خط الوسط، بالإضافة إلى المستوى المميز الذي ظهر به الحارس خوان جارسيا.

كان قد حقق برشلونة الفوز أمام فالنسيا بسداسية نظيفة، قبل أن يتفوق على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، ليعود البلوجرانا لمنافسات الدوري الإسباني لتخطي خيتافي بثلاثية.

وتفوق برشلونة على ريال أوفييدو بنتيجة (3-1)، قبل أن يعبر ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف.

مباراة برشلونة القادمة
