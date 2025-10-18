المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسمياً.. برشلونة يعلن إقامة مباراة جيرونا على ملعب "مونتجويك"

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:56 م 07/10/2025
برشلونة

برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، إقامة مباراة جيرونا في الدوري الإسباني على ملعب "مونتجويك".

ويلتقي برشلونة مع نظيره جيرونا، يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

بيان رسمي من برشلونة

وقال برشلونة في بيان رسمي أصدره مساء اليوم الثلاثاء: "أعلن نادي برشلونة الإسباني أن مباراة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ضد نادي جيرونا، والتي ستقام يوم السبت 18 أكتوبر في تمام الساعة 5:15 مساءً، ستقام على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس".

وأضاف: "ويواصل النادي العمل للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح كامب نو، وهو على تواصل دائم مع مجلس مدينة برشلونة لإجراء عمليات التفتيش ذات الصلة في الأيام المقبلة".

وأتم بيان النادي الكتالوني: "وفي هذا السياق، ورغم أنه من المتوقع الحصول على أول ترخيص إشغال للمرحلة 1A (المدرجات والهدف) قريبًا - والذي سيسمح بإشغال يصل إلى 27000 متفرج - سيعمل نادي برشلونة على العودة إلى كامب نو بمجرد حصوله على الترخيص المقابل للمرحلة 1B (المدرجات والهدف والجانب)، والذي سيزيد السعة إلى 45000 متفرج".

وكان برشلونة خاض مباراتي ريال سوسيداد في الدوري الإسباني وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "مونتجويك".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني الليجا جيرونا مونتجويك

