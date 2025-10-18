أعلن نادي برشلونة الإسباني، إقامة مباراة جيرونا في الدوري الإسباني على ملعب "مونتجويك".

ويلتقي برشلونة مع نظيره جيرونا، يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

بيان رسمي من برشلونة

وقال برشلونة في بيان رسمي أصدره مساء اليوم الثلاثاء: "أعلن نادي برشلونة الإسباني أن مباراة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ضد نادي جيرونا، والتي ستقام يوم السبت 18 أكتوبر في تمام الساعة 5:15 مساءً، ستقام على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس".

وأضاف: "ويواصل النادي العمل للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح كامب نو، وهو على تواصل دائم مع مجلس مدينة برشلونة لإجراء عمليات التفتيش ذات الصلة في الأيام المقبلة".

وأتم بيان النادي الكتالوني: "وفي هذا السياق، ورغم أنه من المتوقع الحصول على أول ترخيص إشغال للمرحلة 1A (المدرجات والهدف) قريبًا - والذي سيسمح بإشغال يصل إلى 27000 متفرج - سيعمل نادي برشلونة على العودة إلى كامب نو بمجرد حصوله على الترخيص المقابل للمرحلة 1B (المدرجات والهدف والجانب)، والذي سيزيد السعة إلى 45000 متفرج".

وكان برشلونة خاض مباراتي ريال سوسيداد في الدوري الإسباني وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "مونتجويك".