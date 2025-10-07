المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

أردا جولر.. المفتاح السحري لتشابي ألونسو في ريال مدريد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:18 م 07/10/2025
أردا جولر

أردا جولر

أردا جولر (من مواليد ألتينداج عام 2005) أصبح "قائد الميدان" لتشابي ألونسو، في البداية كان يحتجزه في قاعدة اللعب بجانب تشواميني، لكنه الآن "حرّره"، ليقربه أكثر من مركز الوسط الهجومي.

في كلتا الحالتين، قدّم لاعب فنربخشه السابق أداءً رائعًا، ففي كأس العالم للأندية، سجل هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، ومع اقترابه أكثر من منطقة الجزاء، تضاعف تأثيره: إذ سجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة في المباريات العشر التي خاضها هذا الموسم.

يقول الدولي التركي: "تشابي ألونسو يطلب مني أن ألعب كصانع ألعاب، أن أشارك كثيرًا في اللعب، وأن أقود الفريق وأطوره".

أردا جولر هو اللاعب الذي يُعد — بحسب موقع Fbref — الأكثر صناعة للتمريرات الحاسمة (22) في الدوري الإسباني، والسابع من حيث عدد الفرص التي تنتهي بتسديدة (36).

قال تشابي ألونسو في نهاية شهر أغسطس: "إنه يحقق تقدمًا واضحًا، ليس فقط بسبب جودته التي كانت واضحة وأثبتها بالفعل، بل أيضًا بسبب فهمه للدور الذي يلعبه، وطريقته في منح الاستقرار، والسيطرة، والمشاركة في اللعب".

انسجام مع مبابي

يمتلك علاقة انسجام خاصة مع مبابي، فقد ساهما معًا في تسجيل خمسة من أصل 26 هدفًا لريال مدريد هذا الموسم، أردا صنع لمبابي أربع مرات: في الانتصارات على أوفييدو (0-3)، وليفانتي (1-4)، وكايرات (0-5)، وكذلك في الخسارة أمام أتلتيكو (5-2). أما لاعب باريس سان جيرمان السابق، فقد صنع بدوره هدفًا لجولر في الفوز على ريال سوسيداد (1-2).

ومع ذلك، فإن عدسة الإحصاءات المتقدمة تُبرز تأثير أردا بشكل أكبر، إذ يشير تقريران حديثان من مرصد كرة القدم "CIES" إلى أن النجم التركي هو أفضل لاعب تحت 21 عامًا في العالم في فئتين مختلفتين.

يُعد أردا جولر اللاعب تحت 21 عامًا صاحب أعلى نسبة احتفاظ بالكرة "تحت الضغط العالي" (89%) بين اللاعبين في 50 دوريًا شملهم تحليل مرصد "CIES"، ويأتي خلفه مباشرة كلٌّ من كاليب يرنكاي (نوردشيلاند؛ 87.5%) ويوهان مورينو (يونيفرسيداد كاتوليكا؛ 85.7%). ويكمل قائمة العشرة الأوائل أسماء أكثر شهرة مثل وارين زائير-إيمري (باريس سان جيرمان؛ 83.8%) وفيكتور فروهولت (بورتو؛ 83.2%).

A list of names and percentages, including Arda Guler at 89.0%, Caleb Yirenkyi at 87.5%, Johan Moreno at 85.7%, N\'Golo Kanté at 85.0%, Santiego Castaneda at 84.1%, Abdul Moro at 83.8%, Warren Zaïre-Emery at 83.8%, Pedro Bravo at 83.4%, Ngal\'Ayel Mukau at 83.3%, and Victor Froholdt at 83.2%. Logos of football clubs or national teams are next to each name. A bar graph shows ball retention percentages under high pressure.

العنصر المفتاحي في ريال مدريد

يظهر تميّز أردا جولر في التعامل مع المساحات القصيرة أيضًا في كونه اللاعب تحت 21 عامًا الذي قدّم أكبر عدد من التمريرات التي تضع زميلًا في موقع أقرب إلى المرمى من أي منافس آخر، بمعدل 0.68 تمريرة كل 90 دقيقة لعب. ويليه يوهان مانزامبي (فرايبورج؛ 0.62) ونيكولاوس وورمبراند (رابيد فيينا؛ 0.57).

A list ranking football players under 21 in 55 top divisions. Names include Arda Guler, Johan Manzambi, Nikolaus Wurmbrand, and others, with pass statistics per 90 minutes. Logos of football clubs and national flags are visible next to each name.

أصبح لاعب فنربخشه السابق العنصر المفتاحي في ريال مدريد تشابي ألونسو. فهو قادر على فتح أي باب في الملعب، أما أهدافه الستة وتمريراته الحاسمة الإحدى عشرة التي قدّمها الموسم الماضي — وهي أفضل حصيلة له حتى الآن — فهي في طريقها لأن تصبح مجرد أرقام من الماضي.

ريال مدريد الدوري الإسباني الليجا تشابي ألونسو أردا جولر

