مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

تشيزني: لا أتوقع أن أشارك في الكلاسيكو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:56 م 08/10/2025
تشيزني

فويتشيك تشيزني

أكد فويتشيك تشيزني، حارس مرمى برشلونة، أنه لا يتوقع المشاركة في الكلاسيكو المرتقب ضد الغريم ريال مدريد.

برشلونة يلتقي مع ريال مدريد في الكلاسيكو بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني يوم 26 أكتوبر الحالي.

ويفتقد البارسا لخدمات حارسه الأساسي خوان جارسيا بسبب الإصابة، ويأمل في أن يتمكن من اللحاق بمباراة الريال، بينما تشير عدة مصادر إلى أنه قد يعود بعد أيام من الكلاسيكو.

وقال تشيزني، الذي حل محل جارسيا في آخر 3 مباريات، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أتمنى لجارسيا الشفاء العاجل، ولا أتوقع أن أشارك في الكلاسيكو".

وأضاف الحارس البولندي المخضرم: "أعتقد أن خوان فتى يتمتع بإمكانات كبيرة، يمكنني القول بصراحة إنني قادر على مساعدته قليلا".

وأوضح: "أتولى هذا الدور بمسؤولية كبيرة، ولا أريد أن يساور أحد أي شك، لن تكون هناك منافسة على القميص رقم 1 هنا".

وأتم: "أُقدّر وضوح علاقتي بجارسيا، هو يعرف تماما ما هو دوري، وأرغب في التأثير على أدائه، ليس لدي أدنى شك في من سيكون، ومن يجب أن يكون الحارس الأساسي لبرشلونة".

جدول مباريات اليوم 

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة فويتشيك تشيزني

