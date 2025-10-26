تشيزني: لا أتوقع أن أشارك في الكلاسيكو

أكد فويتشيك تشيزني، حارس مرمى برشلونة، أنه لا يتوقع المشاركة في الكلاسيكو المرتقب ضد الغريم ريال مدريد.

برشلونة يلتقي مع ريال مدريد في الكلاسيكو بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني يوم 26 أكتوبر الحالي.

ويفتقد البارسا لخدمات حارسه الأساسي خوان جارسيا بسبب الإصابة، ويأمل في أن يتمكن من اللحاق بمباراة الريال، بينما تشير عدة مصادر إلى أنه قد يعود بعد أيام من الكلاسيكو.

وقال تشيزني، الذي حل محل جارسيا في آخر 3 مباريات، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أتمنى لجارسيا الشفاء العاجل، ولا أتوقع أن أشارك في الكلاسيكو".

وأضاف الحارس البولندي المخضرم: "أعتقد أن خوان فتى يتمتع بإمكانات كبيرة، يمكنني القول بصراحة إنني قادر على مساعدته قليلا".

وأوضح: "أتولى هذا الدور بمسؤولية كبيرة، ولا أريد أن يساور أحد أي شك، لن تكون هناك منافسة على القميص رقم 1 هنا".

وأتم: "أُقدّر وضوح علاقتي بجارسيا، هو يعرف تماما ما هو دوري، وأرغب في التأثير على أدائه، ليس لدي أدنى شك في من سيكون، ومن يجب أن يكون الحارس الأساسي لبرشلونة".

جدول مباريات اليوم