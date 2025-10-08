أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية ميامي.

ومن المقرر أن تقام مباراة فياريال ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، أعطى الضوء الأخضر لإقامة مباراة برشلونة وفياريال، في الولايات المتحدة الأمريكية، شهر ديسمبر المقبل.

تصريحات تيباس

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في 20 ديسمبر المقبل في ميامي على ملعب "هارد روك"، في تصريحات خلال حدث أقيم في ميامي.

وقال تيباس في تصريحات خلال حدث أقيم في ميامي: "بدلاً من أن تُقام في ملعب لا سيراميكا التابع لفياريال، ستُقام في ملعب هارد روك".

وأضاف: "لا أخشى من قدوم منافسات من دوريات أخرى إلى إسبانيا للعب مباراة، أو حتى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتم رئيس رابطة الليجا: "سنكون هناك قبل أربعة أو خمسة أسابيع من الحدث الرياضي وبعده، حيث سنروج للأشياء التي تقوم بها رابطة الدوري الإسباني، بدءًا من دورينا للأشخاص ذوي الإعاقة، والأندية مع سفرائها، سنذهب إلى مدن مختلفة في الولايات المتحدة للتعريف بأنفسنا بشكل أكبر".