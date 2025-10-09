لابورتا: أثق في عودة برشلونة بعد التوقف الدولي

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن الفريق يمر بفترة صعبة خلال الأسابيع الأخيرة، لكنه أعرب عن ثقته في تجاوز الأزمة بعد التوقف الدولي.

وقال لابورتا في تصريحات صحفية: "خضنا مباراتين لم تسر فيهما الأمور كما نريد. من الواضح أننا لا نلعب بالطريقة التي نطمح إليها، والنتائج لم تكن جيدة، لكن لدينا إصابات مهمة أثّرت على الفريق".

وأضاف رئيس برشلونة: "تصريحات فليك وديكو كانت دقيقة جدًا، ومن المهم أن تساعد الفريق على استعادة الروح والرغبة في القتال".

وأشار إلى أن العمل الجاد هو مفتاح النجاح في المرحلة المقبلة، قائلًا: "كما قال ديكو، إذا عملنا بجد، يمكننا تحقيق أي شيء، فالموسم لا يزال طويلًا وكل شيء ممكن".

واختتم لابورتا تصريحاته بالتأكيد على تفاؤله: "إنها فترة صعبة، لكني واثق أنها ستُحل بعد التوقف الدولي".