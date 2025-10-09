كوبارسي: الكلاسيكو هو أعظم منافسة في كرة القدم

أكد باو كوبارسي مدافع نادي برشلونة، أن مباراة الكلاسيككو هي أقوى مباراة في كرة القدم.

ويلاقي برشلونة نظيره ريال مدريد، يوم 26 أكتوبر الجاري،على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الدوري الإسباني.

وقال كوبارسي في تصريحات عبر صحيفة آس الإسبانية: "لدي حماس كبير لمباراة الكلاسيكو، واللعب على سانتياجو بيرنانبيو أمر رائع للغاية".

وأضاف: "الكلاسيكو في أعظم منافسة في كرة القدم، والجميع يحلم بلعب هذه المباراة، وغالبًا من يفوز بهذا اللقاء يحسم اللقب".

وتعرض برشلونة للهزيمة في آخر مباراتين سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وخسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان 2-1 في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ثم خسر البلوجرانا أمام إشبيلية برباعية مقابل هدف يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.