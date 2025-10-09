المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
المغرب - ب

المغرب - ب

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

- -
19:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

- -
19:00
ناميبيا

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30
القناة

القناة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كوبارسي: الكلاسيكو هو أعظم منافسة في كرة القدم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:02 م 09/10/2025
كوبارسي

باو كوبارسي

أكد باو كوبارسي مدافع نادي برشلونة، أن مباراة الكلاسيككو هي أقوى مباراة في كرة القدم.

ويلاقي برشلونة نظيره ريال مدريد، يوم 26 أكتوبر الجاري،على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الدوري الإسباني.

وقال كوبارسي في تصريحات عبر صحيفة آس الإسبانية: "لدي حماس كبير لمباراة الكلاسيكو، واللعب على سانتياجو بيرنانبيو أمر رائع للغاية".

وأضاف: "الكلاسيكو في أعظم منافسة في كرة القدم، والجميع يحلم بلعب هذه المباراة، وغالبًا من يفوز بهذا اللقاء يحسم اللقب".

وتعرض برشلونة للهزيمة في آخر مباراتين سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وخسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان 2-1 في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ثم خسر البلوجرانا أمام إشبيلية برباعية مقابل هدف يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني كوبارسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg