لابورتا: هناك قرار وشيك بشأن دوري السوبر الأوروبي

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن هناك قرار نهائي، سيتخذ بشأن بطولة دوري السوبرالأوروبي.

ويقود برشلونة رفقة ريال مدريد، مشروع إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى يوفنتوس ومانشستر يونايتد وميلان وإنتر.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها Barca universal: "لقد تحدثت مع بيريز آنذاك ومع الرؤساء الآخرين، شارحًا موقف برشلونة ولا أريد أن أخوض في تفاصيل أكثر''.

وأضاف: ''نريد التوصل إلى اتفاق والعودة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تربطنا علاقة جيدة جدًا مع ناصر الخليفي".

وأتم: ''نحن على وشك التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن السوبر ليج، كل من تشيفرين والخليفي في وضع يسمح لهما باستقبالنا في الاتحاد الأوروبي بشكل جيد والتحدث معنا''.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد كشفت في وقت سابق، عن تخلي لابورتا عن بيريز، بعد تحسين علاقته مع الكسندر تشيفرين.

ويرى لابورتا أن العوائد المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، أصبحت كبيرة ولا داعي لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.