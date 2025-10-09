المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
المغرب - ب

المغرب - ب

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

0 1
19:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

1 0
19:00
ناميبيا

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30
القناة

القناة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لابورتا: هناك قرار وشيك بشأن دوري السوبر الأوروبي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:57 م 09/10/2025
لابورتا

لابورتا

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن هناك قرار نهائي، سيتخذ بشأن بطولة دوري السوبرالأوروبي.

ويقود برشلونة رفقة ريال مدريد، مشروع إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى يوفنتوس ومانشستر يونايتد وميلان وإنتر.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها Barca universal: "لقد تحدثت مع بيريز آنذاك ومع الرؤساء الآخرين، شارحًا موقف برشلونة ولا أريد أن أخوض في تفاصيل أكثر''.

وأضاف: ''نريد التوصل إلى اتفاق والعودة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تربطنا علاقة جيدة جدًا مع ناصر الخليفي".

وأتم: ''نحن على وشك التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن السوبر ليج، كل من تشيفرين والخليفي في وضع يسمح لهما باستقبالنا في الاتحاد الأوروبي بشكل جيد والتحدث معنا''.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد كشفت في وقت سابق، عن تخلي لابورتا عن بيريز، بعد تحسين علاقته مع الكسندر تشيفرين.

ويرى لابورتا أن العوائد المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، أصبحت كبيرة ولا داعي لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي. 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة لابورتا بيريز دوري السوبر الأوروبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg