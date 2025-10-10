المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

- -
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

- -
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

- -
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

- -
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

مبابي: لامين يامال لاعب موهوب.. ويجب ترك حياته الشخصية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:35 ص 10/10/2025
لامين يامال ومبابي

لامين يامال ومبابي

أثنى كيليان مبابي نجم ريال مدريد، على موهبة لامين يامال نجم برشلونة، مشيرًا إلى أنه لا يجب على الناس التدخل في حياته الشخصية.

وتجددت إصابة لامين يامال، في منطفة العانة، قبل مباراة برشلونة وإشبيلية، ليغيب عن معكسر منتخب إسبانيا.

وتعرض لامين يامال، لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب حياته في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى إصابته.

وقال مبابي في تصريحات لقناة موفيستار: "يمكنكم أن تروا شغفه الكبير بكرة القدم، وهذا هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنه التخلي عنه، أما الباقي فهي حياته الشخصية".

وأضاف: "يتحدث الناس كثيرًا عن حياته الشخصية، يجب تركه وشأنه، عليهم أن يتقبّلوا أنه في كرة القدم، لاعب رائع، لكن في الحياة، هو شاب في الثامنة عشرة من عمره".

وتابع" في هذا العمر، يرتكب الجميع الأخطاء، نجيد الأمور ونخطئ، في النهاية، سيكتسب خبرته، سيعرف ما هو جيد أو سيئ بالنسبة له، وفي النهاية، عليك فقط أن تنظر إلى ما يفعله في الملعب. الباقي ليس مهمًا إن لم يكن جادًا".

وأتم: "هذا هو الشيء الوحيد، إنه لاعب موهوب للغاية، وآمل أن يسلك الطريق الذي يريده، وأتمنى له التوفيق، يجب أن يُقدّر نجم برشلونة وإسبانيا ذلك".

 

