مبابي: لامين يامال لاعب موهوب.. ويجب ترك حياته الشخصية

أثنى كيليان مبابي نجم ريال مدريد، على موهبة لامين يامال نجم برشلونة، مشيرًا إلى أنه لا يجب على الناس التدخل في حياته الشخصية.

وتجددت إصابة لامين يامال، في منطفة العانة، قبل مباراة برشلونة وإشبيلية، ليغيب عن معكسر منتخب إسبانيا.

وتعرض لامين يامال، لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب حياته في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى إصابته.

وقال مبابي في تصريحات لقناة موفيستار: "يمكنكم أن تروا شغفه الكبير بكرة القدم، وهذا هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنه التخلي عنه، أما الباقي فهي حياته الشخصية".

وأضاف: "يتحدث الناس كثيرًا عن حياته الشخصية، يجب تركه وشأنه، عليهم أن يتقبّلوا أنه في كرة القدم، لاعب رائع، لكن في الحياة، هو شاب في الثامنة عشرة من عمره".

وتابع" في هذا العمر، يرتكب الجميع الأخطاء، نجيد الأمور ونخطئ، في النهاية، سيكتسب خبرته، سيعرف ما هو جيد أو سيئ بالنسبة له، وفي النهاية، عليك فقط أن تنظر إلى ما يفعله في الملعب. الباقي ليس مهمًا إن لم يكن جادًا".

وأتم: "هذا هو الشيء الوحيد، إنه لاعب موهوب للغاية، وآمل أن يسلك الطريق الذي يريده، وأتمنى له التوفيق، يجب أن يُقدّر نجم برشلونة وإسبانيا ذلك".