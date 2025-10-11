المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صباحك أوروبي.. عقوبة أرسنال.. أولمو يثير قلق برشلونة.. ومبابي يطارد جيرو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:20 ص 11/10/2025
مبابي

كيليان مبابي

صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية
سكاي سبورتس
توخيل ينتقد جماهير إنجلترا

لم يشعر توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا بدعم الجماهير خلال لقاء ويلز في تصفيات كأس العالم 2026.
وفازت إنجلترا على ويلز بثلاثية نظيفة على ملعب ويمبلي.

وقال توخيل: "ساد الصمت الملعب، لم نحصل على أي طاقة من المدرجات، بذلنا قصارى جهدنا للفوز، لقد كان صوت جماهير ويلز مسموعًا لمدة نصف ساعة، فهذا أمر محزن لأن الفريق استحق المزيد من الدعم".

عقوبة أرسنال

عُوقب نادي أرسنال لخرقه قواعد بيع تذاكر كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خلال مباراة الدور الثالث من الموسم الماضي ضد مانشستر يونايتد.

وغرّمت لجنة المسابقات الاحترافية التابعة لاتحاد كرة القدم الإنجليزية أرسنال مع وقف التنفيذ مبلغ 500,000 جنيه إسترليني، وذلك لعدم تمكنه من تزويد يونايتد بـ 15% من التذاكر وفقًا لقواعد المسابقة.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن الغرامة ستُفرض في حال عدم قدرة أرسنال على تأكيد امتثاله لقواعد المسابقة هذا الموسم، أو في حال عدم امتثاله لقواعد توزيع التذاكر في جولات هذا الموسم.

ديلي ميل
جائزة هالاند

حصد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي.

وظهر هالاند بشكل لافت مع مانشستر سيتي خلال شهر سبتمبر، حيث سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال 3 مباريات فقط.

الصحافة الإسبانية
موندو ديبورتيفو
أولمو يثير القلق

أثار داني أولمو، لاعب فريق برشلونة، القلق داخل ناديه بسبب إصابته التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب بلاده إسبانيا.

وقد تم استبعاد أولمو من معسكر منتخب إسبانيا قبل لقاء جورجيا في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وتأتي هذه الإصابة في وقت حساس بالنسبة للفريق الكتالوني، الذي سيخوض لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد هذا الشهر.

آس
المغرب يراقب مواهب جديدة

يواصل الجهاز الفني للمنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي متابعة مجموعة من المواهب الشابة ذات الأصول المغربية في أوروبا، تمهيدًا لضمها في المرحلة المقبلة.
ويضع "أسود الأطلس" أعينهم على أسماء واعدة مثل تياجو بيتارش ورشاد فتال، الأخير الذي مثّل المغرب تحت 20 عامًا قبل أن يختار لاحقًا اللعب لإسبانيا، وسط تفاؤل بإمكانية إقناعه بالعودة لبلده الأم.

كما ينتظر الركراكي التحاق عدد من المواهب الصاعدة في المعسكر المقبل، أبرزهم أيوب بوعدي لاعب ليل الفرنسي، وأنس صلاح الدين المعار من روما إلى آيندهوفن، وريان بونيدا من أياكس الهولندي، إضافة إلى محمد احتارين لاعب فورتونا الهولندي، الذي حصل مؤخرًا على موافقة الفيفا لتغيير جنسيته الرياضية لصالح المغرب.

ماركا
صفقة دفاعية مجانية للريال

بدأ نادي ريال مدريد دراسة عدة خيارات لتدعيم خطه الدفاعي استعدادًا للموسم المقبل، مع التركيز على الصفقات المجانية لتجنب الإنفاق المالي الكبير في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتصدر الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، قائمة المرشحين للانضمام إلى صفوف النادي الملكي، حيث يراقب ريال مدريد وضع اللاعب عن قرب تمهيدًا للتعاقد معه بنهاية عقده الحالي مع الريدز.

الصحافة الفرنسية
ليكيب
رسالة هوتر

وجه أدي هوتر رسالة لجماهير موناكو، عقب الإعلان عن إقالته من تدريب الفريق.

وقال هوتر: "سأتذكر فقط الجوانب الإيجابية والنجاحات التي حققناها خلال العامين الماضيين، حيث أعدنا موناكو إلى المراكز الثلاثة الأولى في فرنسا، وبعد غياب طويل، تأهلنا مرتين متتاليتين لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "أحيانًا تختلف الأقدار، لكنني سعيد جدًا بذلك، سأترك ورائي فريقًا قويًا وفعالًا يضم أفرادًا رائعين، أتمنى للإدارة واللاعبين والجهاز الفني والنادي بأكمله كل التوفيق في المستقبل".

مبابي يطارد جيرو

واصل النجم كيليان مبابي تألقه مع المنتخب الفرنسي، بعدما سجل هدفًا في مواجهة أذربيجان، في تصفيات كأس العالم 2026.

ورفع مبابي رصيده إلى 53 هدفًا دوليًا، ليواصل مطاردة الهداف التاريخي لكتيبة الديوك أوليفييه جيرو، صاحب الـ 57 هدفًا في مسيرته.

الصحافة الإيطالية
لا جازيتا ديلو سبورت
يوفنتوس يراقب ماينيان

يراقب نادي يوفنتوس عن كثب موقف حارس مرمى ميلان مايك ماينيان، تمهيدًا للتعاقد معه مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الروسونيري.

وينتهي عقد الحارس الدولي الفرنسي مع ميلان في يونيو المقبل، دون أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد رغم المفاوضات المستمرة منذ أشهر، ما يفتح الباب أمام رحيله في صفقة انتقال حر، وهي فرصة يسعى يوفنتوس لاستغلالها لتعزيز صفوفه بخبرة كبيرة في مركز حراسة المرمى.

فوتبول إيطاليا
نيستا يفجر مفاجأة

كشف أسطورة الدفاع الإيطالي أليساندرو نيستا عن كواليس انتقاله من لاتسيو إلى ميلان في صيف عام 2002، مؤكدًا أن الخطوة لم تكن خياره الأول، وأنه كان يفضل الانضمام إلى إنتر ميلان بدلًا من الروسونيري، كما رفض أيضًا عرضًا سابقًا من يوفنتوس خلال نفس الفترة.

وتحدث نيستا خلال ظهوره في بودكاست BSMT، قائلاً: "في الأشهر الستة الأولى كنت في حالة سيئة جدًا، لأنني لم أرغب في البقاء في ميلان، كنت أفتقد كل شيء في روما، فنحن أبناء العاصمة نميل إلى البقاء في محيطنا، قبلها كنت قريبًا من يوفنتوس، لكنني لم أرغب في الانتقال هناك، ثم فشلت الصفقة، وكان المفترض أن أذهب إلى إنتر ميلان".

الصحافة الألمانية

A.R.D
إصابة فولكروج

أكد يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، أنه لم يستدع نيكلاس فولكروج لقائمة المنتخب مؤخرا بسبب إصابته مجددا.

وقال المدرب في هذا الصدد إن فولكروج تعرض لإصابة في الفخذ خلال تدريباته مع وست هام يونايتد الإنجليزي هذا الأسبوع، سيغيب على إثرها لعدة أسابيع.

بيلد
واهي يقترب من مغادرة فرانكفورت

يقترب إيلي واهي، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، من الرحيل عن عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية.

انضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى فرانكفورت في يناير من مارسيليا مقابل 26 مليون يورو، لكنه فشل في ترك بصمة، وسجل هدفا واحدا فقط في كأس ألمانيا في وقت سابق من هذا الموسم.

ورغم محاولة استعادة تألقه في الآونة الأخيرة، لا يمكن استبعاد انتقاله في الشتاء.

برشلونة أرسنال صباحك أوروبي مبابي

