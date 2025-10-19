بديل كروس.. ريال مدريد يجد ضالته في بريميرليج

وجد نادي ريال مدريد ضالته في مركز وسط الملعب وتحديدًا بديل النجم الألماني السابق توني كروس والذي لعب في صفوف الفريق "الملكي".

صحيفة "آس" الإسبانية، ذكرت عن وجود رغبة قوية من جانب نادي ريال مدريد في التعاقد مع آدم وارتون لاعب فريق كريستال بالاس.

وأضافت صحيفة "آس"، أن بعد عامين من رحيل كروس يرى العملاق الإسباني في آدم وارتون خليفة النجم الألماني في خط الوسط.

ويفضل المدرب تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد التعاقد مع الدولي الإنجليزي خاصة بما يتميز به من أداء في المباريات.

صاحب الـ21 عامًا انتقل من بلاكبيرن في يناير 2024، حيث يرتبط بعقد مع كريستال بالاس حتى صيف 2029، وتقدر قيمته التسويقية بـ45 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت عن وجود رغبة من جانب إدارة كريستال بالاس لتعديل عقد اللاعب من خلال وضع بند يتيح له الرحيل بشرط جزائي.

وشارك الدولي الإنجليزي خلال هذا الموسم في 10 مباريات بمختلف المسابقات المحلية أو القارية ليصنع هدفًا في لقاء ليفربول ببطولة الدرع الخيرية.