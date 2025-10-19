المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
ميكال

ميكال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بديل كروس.. ريال مدريد يجد ضالته في بريميرليج

محمد همام

كتب - محمد همام

05:10 م 11/10/2025
فريق ريال مدريد

فريق ريال مدريد - صورة أرشيفية

وجد نادي ريال مدريد ضالته في مركز وسط الملعب وتحديدًا بديل النجم الألماني السابق توني كروس والذي لعب في صفوف الفريق "الملكي".

صحيفة "آس" الإسبانية، ذكرت عن وجود رغبة قوية من جانب نادي ريال مدريد في التعاقد مع آدم وارتون لاعب فريق كريستال بالاس.

وأضافت صحيفة "آس"، أن بعد عامين من رحيل كروس يرى العملاق الإسباني في آدم وارتون خليفة النجم الألماني في خط الوسط.

ويفضل المدرب تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد التعاقد مع الدولي الإنجليزي خاصة بما يتميز به من أداء في المباريات.

صاحب الـ21 عامًا انتقل من بلاكبيرن في يناير 2024، حيث يرتبط بعقد مع كريستال بالاس حتى صيف 2029، وتقدر قيمته التسويقية بـ45 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت عن وجود رغبة من جانب إدارة كريستال بالاس لتعديل عقد اللاعب من خلال وضع بند يتيح له الرحيل بشرط جزائي.

وشارك الدولي الإنجليزي خلال هذا الموسم في 10 مباريات بمختلف المسابقات المحلية أو القارية ليصنع هدفًا في لقاء ليفربول ببطولة الدرع الخيرية.

ريال مدريد الدوري الإنجليزي كريستال بالاس الدوري الإسباني آدم وارتون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg