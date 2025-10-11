المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
ميكال

ميكال

آس: ثلاثي ريال مدريد يمنح ألونسو متنفسا جديدا قبل الكلاسيكو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:11 م 11/10/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد

حصل تشابي ألونسو، المدير الفني على متنفس جديد للاعبي خط الوسط، خلال فترة التوقف الدولي الحالي، قبل استئناف المباريات.

ريال مدريد سيحل ضيفًا على خيتافي، مساء يوم الأحد المقبل بحلول العاشرة، لحساب مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

متنفس تشابي ألونسو

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، الضوء أن تشابي ألونسو على متنفس جديد بعدما حصل تشواميني وفالفيردي وبيلينجهام على راحة من المشاركة في المباريات.

ووصفت "آس" أن استبعاد توماس توخيل، لجود بيلينجهام من قائمة منتخب إنجلترا، بالإضافة لعدم انضمام الثنائي لمنتخبات فرنسا وأوروجواي، بأنه فرصة ثمينة لمدرب ريال مدريد.

حيث سطلت الضوء على معدل دقائق مشاركة تشواميني وفالفيردي، باعتبارهما بين لاعبي خط الوسط الأربعة الأكثر مشاركة بالدقائق، خاصة أنه مع احتساب مبارياتهما رفقة ريال مدريد والمنتخب الوطني، يحتل تشواميني المركز الثاني (977 دقيقة) وفالفيردي الرابع (926 دقيقة).

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعد انتهاء الجولة الثامنة، وتنتظره مباريات هامة هذا الشهر.

حيث إن ريال مدريد بعد مواجهة خيتافي، سيلتقي مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، ثم مع برشلونة في كلاسيكو الليجا.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني فالفيردي تشواميني تشابي ألونسو

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

