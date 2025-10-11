حصل تشابي ألونسو، المدير الفني على متنفس جديد للاعبي خط الوسط، خلال فترة التوقف الدولي الحالي، قبل استئناف المباريات.

ريال مدريد سيحل ضيفًا على خيتافي، مساء يوم الأحد المقبل بحلول العاشرة، لحساب مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

متنفس تشابي ألونسو

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، الضوء أن تشابي ألونسو على متنفس جديد بعدما حصل تشواميني وفالفيردي وبيلينجهام على راحة من المشاركة في المباريات.

ووصفت "آس" أن استبعاد توماس توخيل، لجود بيلينجهام من قائمة منتخب إنجلترا، بالإضافة لعدم انضمام الثنائي لمنتخبات فرنسا وأوروجواي، بأنه فرصة ثمينة لمدرب ريال مدريد.

حيث سطلت الضوء على معدل دقائق مشاركة تشواميني وفالفيردي، باعتبارهما بين لاعبي خط الوسط الأربعة الأكثر مشاركة بالدقائق، خاصة أنه مع احتساب مبارياتهما رفقة ريال مدريد والمنتخب الوطني، يحتل تشواميني المركز الثاني (977 دقيقة) وفالفيردي الرابع (926 دقيقة).

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعد انتهاء الجولة الثامنة، وتنتظره مباريات هامة هذا الشهر.

حيث إن ريال مدريد بعد مواجهة خيتافي، سيلتقي مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، ثم مع برشلونة في كلاسيكو الليجا.