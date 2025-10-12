أثبت لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني مجددًا أن الثبات ليس من صفاته، فخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات كأس العالم 2026، تطرّق مرة أخرى إلى إصابة داني أولمو.

لكنه هذه المرة قدّم رواية مختلفة عن تلك التي أصدرها الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيانه الطبي الرسمي.

وقال دي لا فوينتي: "كان داني أولمو في حالة مثالية، ولم يكن هناك أي تقرير طبي، بل شعر فقط بانزعاج بسيط، لم يتدرب طوال الأسبوع على أمل أن يتحسن وضعه، لكن في النهاية تفاقم الانزعاج، وقررنا من أجل صحته وسلامته، أن يغادر معسكر المنتخب، خاصة بعد أن أدركنا أنه من غير المرجح أن يكون جاهزًا لمباراة الثلاثاء، لو كنا واثقين من إمكانية عودته دون مخاطر، كما نفعل دائمًا، لكان قد بقي معنا".

ومع ذلك، فإن البيان الطبي الصادر عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أشار بالفعل إلى انزعاج لاعب برشلونة أثناء تدريباته مع المنتخب الإسباني.

وجاء في البيان الرسمي:"وصل اللاعب إلى معسكر المنتخب يوم الإثنين الماضي وهو يعاني من علامات إرهاق عضلي، وفقًا لما أبلغه نادي برشلونة، ومنذ ذلك الحين تحسّنت الأعراض تدريجيًا بفضل العلاج وبرنامج التدريبات المحدود، لذلك كان من المقرر أن يشارك المهاجم اليوم في جزء فقط من الحصة التدريبية المخطط لها، لكنه شعر بانزعاج عضلي في ساقه اليسرى أثناء التدريب".

وبلا شك، فإن الضحية في هذه القضية مجددًا هما داني أولمو ونادي برشلونة، وفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

اللاعب وصل إلى برشلونة ظهر يوم السبت، ومن المقرر أن يخضع لمزيد من الفحوصات يوم الإثنين لتحديد مدى إصابته في عضلة الساق اليسرى، والتي يُتوقع أن تُبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.