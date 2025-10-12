المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

تشافي: أردت التعاقد مع دياز.. والصفقة كانت مستحيلة على برشلونة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:23 م 12/10/2025
لويس دياز

لويس دياز بقميص بايرن ميونخ

كشف المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز أنه أراد التعاقد مع اللاعب الكولومبي لويس دياز، عندما كان مدربًا لبرشلونة، موضحًا أن الصفقة كانت مستحيلة.

وكان تشافي على رأس الجهاز الفني في برشلونة بين نوفمبر 2021 ويونيو 2024.

تشافي يتحدث عن لويس دياز

وقال تشافي في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي: "أردنا بشدة ضم لويس دياز إلى برشلونة".

وأضاف بشأن فشل برشلونة في استقدام لويس دياز: "الوضع الاقتصادي لنا كان كما هو في الوقت الحالي، صعب جدًا، ولم نكن قادرين على تحمل قيمة الصفقة ماليًا".

وانتقل الكولومبي لويس دياز آنذاك من بورتو إلى ليفربول في يناير 2022، في صفقة كلفت نحو 70 مليون يورو.

وأكمل: "دياز لاعب على مستوى عالمي.. إنه قادر على تغيير مجريات المباراة بسرعته وأهدافه وتمريراته، وإضافة إلى ذلك هو مجتهد جدًا، وأحد اللاعبين الذين يود أي مدرب أن يمتلكهم في فريقه".

ويدافع لويس دياز عن شعار بايرن ميونخ هذا الموسم، بعدما غادر صاحب الـ28 عامًا، ليفربول، في الصيف.

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني لويس دياز

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

