كشف المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز أنه أراد التعاقد مع اللاعب الكولومبي لويس دياز، عندما كان مدربًا لبرشلونة، موضحًا أن الصفقة كانت مستحيلة.

وكان تشافي على رأس الجهاز الفني في برشلونة بين نوفمبر 2021 ويونيو 2024.

تشافي يتحدث عن لويس دياز

وقال تشافي في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي: "أردنا بشدة ضم لويس دياز إلى برشلونة".

وأضاف بشأن فشل برشلونة في استقدام لويس دياز: "الوضع الاقتصادي لنا كان كما هو في الوقت الحالي، صعب جدًا، ولم نكن قادرين على تحمل قيمة الصفقة ماليًا".

وانتقل الكولومبي لويس دياز آنذاك من بورتو إلى ليفربول في يناير 2022، في صفقة كلفت نحو 70 مليون يورو.

وأكمل: "دياز لاعب على مستوى عالمي.. إنه قادر على تغيير مجريات المباراة بسرعته وأهدافه وتمريراته، وإضافة إلى ذلك هو مجتهد جدًا، وأحد اللاعبين الذين يود أي مدرب أن يمتلكهم في فريقه".

ويدافع لويس دياز عن شعار بايرن ميونخ هذا الموسم، بعدما غادر صاحب الـ28 عامًا، ليفربول، في الصيف.