مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

ريال مدريد يراقب لاعب فرانكفورت تمهيدًا لتعزيز الجبهة اليسرى

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:03 م 14/10/2025
فريق ريال مدريد

ريال مدريد

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن نادي ريال مدريد مهتم بضم الظهير الأيسر الألماني ناثانيال براون، لاعب آينتراخت فرانكفورت، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن انضمام براون المحتمل إلى صفوف الفريق الملكي قد يؤدي إلى رحيل أحد الثنائي فيرلاند ميندي أو فران غارسيا، في ظل سعي إدارة النادي لتجديد دماء الخط الخلفي.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد يراقب اللاعب عن قرب، لكنه ليس أولوية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن أندية إنجليزية مثل أرسنال ومانشستر سيتي أبدت اهتمامًا أيضًا بالتعاقد مع براون.

يعتبر ناثانيال براون لاعب كرة قدم ألماني موهوب، يبلغ من العمر 22 عامًا، يلعب كظهير أيسر بشكل أساسي، ويمكنه اللعب أيضًا في مركز خط الوسط الأيسر.

ريال مدريد الدوري الإسباني

