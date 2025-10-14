ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن نادي ريال مدريد مهتم بضم الظهير الأيسر الألماني ناثانيال براون، لاعب آينتراخت فرانكفورت، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن انضمام براون المحتمل إلى صفوف الفريق الملكي قد يؤدي إلى رحيل أحد الثنائي فيرلاند ميندي أو فران غارسيا، في ظل سعي إدارة النادي لتجديد دماء الخط الخلفي.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد يراقب اللاعب عن قرب، لكنه ليس أولوية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن أندية إنجليزية مثل أرسنال ومانشستر سيتي أبدت اهتمامًا أيضًا بالتعاقد مع براون.

يعتبر ناثانيال براون لاعب كرة قدم ألماني موهوب، يبلغ من العمر 22 عامًا، يلعب كظهير أيسر بشكل أساسي، ويمكنه اللعب أيضًا في مركز خط الوسط الأيسر.