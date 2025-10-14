المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ضربة جديدة.. ليفاندوفسكي يغيب عن الكلاسيكو بسبب إصابة عضلية

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:31 م 14/10/2025
ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، إصابة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتمزق عضلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، ليتأكد غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقرر إقامتها يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأوضح النادي الكتالوني في بيانه أن مدة غياب ليفاندوفسكي ستعتمد على تطور حالته، إلا أن هذا النوع من الإصابات يتطلب عادة فترة تعافي تتراوح بين 3 و6 أسابيع.

وتعد هذه الإصابة ضربة جديدة لبرشلونة الذي سيفتقد أيضًا جهود كل من مارك أندريه تير شتيجن، وجافي، وداني أولمو، وجوان جارسيا في المباراة المرتقبة.

وكان ليفاندوفسكي قد شعر بآلام بعد مشاركته مع منتخب بولندا أمام ليتوانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رغم أنه سجل هدفًا في اللقاء الذي انتهى بفوز منتخب بلاده، قبل أن يخضع لفحوصات طبية في برشلونة أكدت إصابته.

ريال مدريد برشلونة ليفاندوفسكي

