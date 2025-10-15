المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
شهر الكلاسيكو.. مباريات قوية بعد التوقف الدولي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:20 م 15/10/2025
كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

بات عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع استعادة اللحظات المثيرة في منافسات الأندية، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي.

وأسدل الستار قبل ساعات على فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر، الذي شهد إقامة عدة مباريات بين رسمية وودية، وزيادة عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026.

وفيما يلي نستعرض أبرز المباريات المرتقبة في منافسات الأندية العالمية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في أكتوبر، وحتى نهاية الشهر الحالي.

مباريات قوية بعد التوقف الدولي

تقام عدة مباريات "كلاسيكو" في الفترة المقبلة بين عمالقة الأندية الأوروبية، بداية بـ"كلاسيكير" الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند يوم السبت المقبل، في الجولة السابعة.

اليوم ذاته يشهد مواجهة بين روما وإنتر ميلان في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وفي يوم الأحد يقام ديربي الشمال الغربي (كلاسيكو إنجلترا) بين فريقين ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

الأسبوع المقبل أيضا يشهد إقامة عدة مباريات قوية بالجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، على رأسها مواجهة ريال مدريد ضد يوفنتوس وآينتراخت فرانكفورت مع ليفربول (الأربعاء).

ويلتقي الريال مع غريمه برشلونة في "كلاسيكو الأرض" بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر، وفي يوم 28 من نفس الشهر، يلعب الاتحاد مع النصر في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ريال مدريد برشلونة التوقف الدولي

