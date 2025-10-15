شهر الكلاسيكو.. مباريات قوية بعد التوقف الدولي

بات عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع استعادة اللحظات المثيرة في منافسات الأندية، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي.

وأسدل الستار قبل ساعات على فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر، الذي شهد إقامة عدة مباريات بين رسمية وودية، وزيادة عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026.

وفيما يلي نستعرض أبرز المباريات المرتقبة في منافسات الأندية العالمية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في أكتوبر، وحتى نهاية الشهر الحالي.

مباريات قوية بعد التوقف الدولي

تقام عدة مباريات "كلاسيكو" في الفترة المقبلة بين عمالقة الأندية الأوروبية، بداية بـ"كلاسيكير" الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند يوم السبت المقبل، في الجولة السابعة.

اليوم ذاته يشهد مواجهة بين روما وإنتر ميلان في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وفي يوم الأحد يقام ديربي الشمال الغربي (كلاسيكو إنجلترا) بين فريقين ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

الأسبوع المقبل أيضا يشهد إقامة عدة مباريات قوية بالجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، على رأسها مواجهة ريال مدريد ضد يوفنتوس وآينتراخت فرانكفورت مع ليفربول (الأربعاء).

ويلتقي الريال مع غريمه برشلونة في "كلاسيكو الأرض" بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر، وفي يوم 28 من نفس الشهر، يلعب الاتحاد مع النصر في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.