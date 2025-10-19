المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

20 55
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

1 0
20:00
الترسانة

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 1
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

تقارير: شكوك حول مشاركة مبابي مع ريال مدريد أمام خيتافي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:09 م 16/10/2025
مبابي

مبابي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موعد موقف كيليان مبابي من مباراة خيتافي في الدوري الإسباني.

وتعرض مبابي للإصابة في كاحل القدم، خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي يشهر أكتوبر الجاري.

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن مبابي سوف يعود لتدريبات ريال مدريد، يوم الجمعة، في أول حصة تدريبية له.

وأوضح التقرير، أن مشاركة مباراة في مباراة خيتافي ليس مؤكدة، حيث سيتم تقييم حالته خلال الحتصين التدريبيتين قبل المباراة.

ويلعب ريال مدريد أمام خيتافي، يوم الأحد المقبل في الجولة 9 من الدوري الإسباني.

ولم يكشف الاتحاد الفرنسي، عن مدة غياب مبابي بسبب إصابة الكاحل، لكن يبدو أن عملية تعافيه من الإصابة تسير بصورة جيدة.

وشارك مبابي (26 عاما) في 10 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا وصنع هدفين.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني خيتافي مبابي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

