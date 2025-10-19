تقارير: شكوك حول مشاركة مبابي مع ريال مدريد أمام خيتافي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موعد موقف كيليان مبابي من مباراة خيتافي في الدوري الإسباني.

وتعرض مبابي للإصابة في كاحل القدم، خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي يشهر أكتوبر الجاري.

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن مبابي سوف يعود لتدريبات ريال مدريد، يوم الجمعة، في أول حصة تدريبية له.

وأوضح التقرير، أن مشاركة مباراة في مباراة خيتافي ليس مؤكدة، حيث سيتم تقييم حالته خلال الحتصين التدريبيتين قبل المباراة.

ويلعب ريال مدريد أمام خيتافي، يوم الأحد المقبل في الجولة 9 من الدوري الإسباني.

ولم يكشف الاتحاد الفرنسي، عن مدة غياب مبابي بسبب إصابة الكاحل، لكن يبدو أن عملية تعافيه من الإصابة تسير بصورة جيدة.

وشارك مبابي (26 عاما) في 10 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا وصنع هدفين.