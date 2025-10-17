المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الشباب

الشباب

دوري القسم الثاني-أ
لافيينا أف سي

لافيينا أف سي

- -
15:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

مثل صفقة سواريز.. تقارير: أتلتيكو مدريد يتطلع لضم ليفاندوفسكي في الصيف

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:59 ص 17/10/2025
ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

يتطلع نادي أتلتيكو مدريد، للتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الحالي، خلال فترة الانقتالات الصيفية المقبلة.

تعاقد روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة، يمتد حتى يونيو 2026، حيث يراقب أتلتيكو مدريد الموقف الحالي.

مستقبل روبرت ليفاندوفسكي

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن تقارير بولندية، أن أتلتيكو مدريد يدرس التعاقد مع ليفاندوفسكي، في يونيو، إذا لم يجدد عقده مع برشلونة.

ملف تجديد المهاجم البولندي مع برشلونة لا يزال معلقًا حتى هذه اللحظة، رغم أن اللاعب دخل موسمه الأخير.

وأضافت "آس" أن صفقة انتقال ليفاندوفسكي إلى أتلتيكو مدريد إذا تمت، ستكون مشابهة جدًا لصفقة لويس سواريز أو ديفيد فيا.

حيث أشارت التقارير البولندية إلى أن ميلان قد يكون خيارًا متاحًا، لكن روبرت ليفاندوفسكي سيلعب موسمًا على الأقل مع أتلتيكو مدريد.

روبرت ليفاندوفسكي كان قد انضم إلى صفوف برشلونة في يونيو 2022، حيث يقضي موسمه الرابع الآن، ولم يسجل سوى 4 أهداف خلال 9 مباريات في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة أتلتيكو مدريد روبرت ليفاندوفسكي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

