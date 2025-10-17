يتطلع نادي أتلتيكو مدريد، للتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الحالي، خلال فترة الانقتالات الصيفية المقبلة.

تعاقد روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة، يمتد حتى يونيو 2026، حيث يراقب أتلتيكو مدريد الموقف الحالي.

مستقبل روبرت ليفاندوفسكي

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن تقارير بولندية، أن أتلتيكو مدريد يدرس التعاقد مع ليفاندوفسكي، في يونيو، إذا لم يجدد عقده مع برشلونة.

ملف تجديد المهاجم البولندي مع برشلونة لا يزال معلقًا حتى هذه اللحظة، رغم أن اللاعب دخل موسمه الأخير.

وأضافت "آس" أن صفقة انتقال ليفاندوفسكي إلى أتلتيكو مدريد إذا تمت، ستكون مشابهة جدًا لصفقة لويس سواريز أو ديفيد فيا.

حيث أشارت التقارير البولندية إلى أن ميلان قد يكون خيارًا متاحًا، لكن روبرت ليفاندوفسكي سيلعب موسمًا على الأقل مع أتلتيكو مدريد.

روبرت ليفاندوفسكي كان قد انضم إلى صفوف برشلونة في يونيو 2022، حيث يقضي موسمه الرابع الآن، ولم يسجل سوى 4 أهداف خلال 9 مباريات في الليجا ودوري أبطال أوروبا.