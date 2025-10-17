أكد ماركوس راشفورد، لاعب فريق برشلونة، أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه مع منتخب إنجلترا خلال الفترة المقبلة، بعد الطاقة التي اكتسبها من الانضمام للفريق الكتالوني.

راشفورد مع برشلونة

قال راشفورد في تصريحات عبر قناة ITV Football: "أعتقد أن إنجلترا ستشهد أفضل نسخة مني بعد انضمامي إلى برشلونة".

أضاف: "ما زال الوقت مبكرًا، لكن عندما أصل إلى كامل قدراتي، سأكون في أفضل حالاتي".

واصل: "الانضمام إلى برشلونة منحني طاقة جديدة، وأسلوبًا جديدًا، وبلدًا جديدًا لأستكشفه".

أشار راشفورد: "أشعر أن الفريق يناسبني تمامًا، وأنني أستطيع مساعدتهم كثيرًا، إنها خطوة كبيرة، وأنا متفائل بالمستقبل".

اختتم تصريحاته: "سعيد بكوني هداف برشلونة وأفضل صانع أهداف في الفريق حاليًا، لكنني أعلم أنه لا يزال بإمكاني تقديم أداء أفضل".

ماركوس راشفورد انضم إلى صفوف برشلونة، بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، مع وجود بند تفعيل الشراء مقابل 26 مليون يورو.