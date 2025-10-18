المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برشلونة يتخذ الخطوة الأولى بشأن فلاهوفيتش

محمد همام

كتب - محمد همام

05:06 م 17/10/2025
دوسان فلاهوفيتش

فلاهوفيتش مهاجم فريق يوفنتوس

اتخذ نادي برشلونة، عبر مديره الرياضي ديكو، خطوة رسمية نحو التعاقد مع الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم فريق يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في صيف عام 2026، وسط تقارير تشير إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف "السيدة العجوز"، في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، يدرس برشلونة إمكانية ضم فلاهوفيتش، خاصة مع دخول اللاعب الفترة الحرة في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن ديكو، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، تواصل بالفعل مع ممثلي اللاعب لبحث إمكانية إتمام الصفقة، في ظل رغبة "البلوغرانا" في التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في صيف 2026، إلا أن إدارة النادي لا تنوي تجديد عقده، إذ بدأ اللاعب التفكير في العروض التي تلقاها مؤخرًا.

برشلونة الدوري الإيطالي يوفنتوس الدوري الإسباني فلاهوفيتش

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

