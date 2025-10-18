برشلونة يتخذ الخطوة الأولى بشأن فلاهوفيتش

اتخذ نادي برشلونة، عبر مديره الرياضي ديكو، خطوة رسمية نحو التعاقد مع الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم فريق يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في صيف عام 2026، وسط تقارير تشير إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف "السيدة العجوز"، في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، يدرس برشلونة إمكانية ضم فلاهوفيتش، خاصة مع دخول اللاعب الفترة الحرة في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن ديكو، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، تواصل بالفعل مع ممثلي اللاعب لبحث إمكانية إتمام الصفقة، في ظل رغبة "البلوغرانا" في التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في صيف 2026، إلا أن إدارة النادي لا تنوي تجديد عقده، إذ بدأ اللاعب التفكير في العروض التي تلقاها مؤخرًا.