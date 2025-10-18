هانز فليك يغيب عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

تأكد غياب الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة عن مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد والمقرر إقامتها بمسابقة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة في السادسة والربع مساء يوم الأحد المقبل (26 أكتوبر) في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتعرض فليك للطرد بعدما حصل على إنذارين خلال فوز برشلونة على جيرونا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فليك سيتم إيقافه لمدة مباراة واحدة وبالتالي سيغيب عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وحصل فليك على بطاقتين صفراوين، الأولى بسبب التصفيق على أحد قرارات الحكم تعبيرًا عن الاحتجاج (كنوع من السخرية)، والثانية بعدها مباشرة بعدما أبدى عدم موافقته على البطاقة الأولى.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 22 نقطة في انتظار مباراة ريال مدريد وخيتافي، غدًا الأحد.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا من هنا