كلام فى الكورة
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 6
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 1
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

0 0
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

هانز فليك يغيب عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:03 م 18/10/2025
هانز فليك

هانز فليك مدرب برشلونة

تأكد غياب الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة عن مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد والمقرر إقامتها بمسابقة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة في السادسة والربع مساء يوم الأحد المقبل (26 أكتوبر) في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتعرض فليك للطرد بعدما حصل على إنذارين خلال فوز برشلونة على جيرونا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فليك سيتم إيقافه لمدة مباراة واحدة وبالتالي سيغيب عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وحصل فليك على بطاقتين صفراوين، الأولى بسبب التصفيق على أحد قرارات الحكم تعبيرًا عن الاحتجاج (كنوع من السخرية)، والثانية بعدها مباشرة بعدما أبدى عدم موافقته على البطاقة الأولى.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 22 نقطة في انتظار مباراة ريال مدريد وخيتافي، غدًا الأحد.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا من هنا

 

 

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو ترتيب الدوري الاسباني

