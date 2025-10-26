سيميوني يطلب ضم ليفاندوفسكي

أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، رغبته في التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، في الصيف المقبل.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي (صاحب الـ37 عامًا) مع برشلونة في الصيف المقبل، مما يحق له التفاوض مع أي نادٍ بداية من فترة الانتقالات الشتوية، على أن ينتقل مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة بدأ يفكر في ملف بديل ليفاندوفسكي، في إشارة إلى عدم تجديد عقده، مما دفع اللاعب للتفكير في وجهته المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيميوني أبدى إعجابه الكبير بمهاجم برشلونة، ليفاندوفسكي، الذي سيكون حرًا بنهاية الموسم، مما يسهل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

وكان الهداف الدولي البولندي قد انتقل إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونيخ في صفقة مالية قدرت بـ45 مليون يورو.

ويمتلك ليفاندوفسكي تسع مباريات خلال الموسم الحالي مع برشلونة (سبع مباريات في الدوري + مباراتين في دوري أبطال أوروبا)، سجل خلالها 4 أهداف في المسابقة المحلية.