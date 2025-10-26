المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 6
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 1
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

0 0
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سيميوني يطلب ضم ليفاندوفسكي

محمد همام

كتب - محمد همام

09:26 م 18/10/2025
ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم برشلونة

أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، رغبته في التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، في الصيف المقبل.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي (صاحب الـ37 عامًا) مع برشلونة في الصيف المقبل، مما يحق له التفاوض مع أي نادٍ بداية من فترة الانتقالات الشتوية، على أن ينتقل مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة بدأ يفكر في ملف بديل ليفاندوفسكي، في إشارة إلى عدم تجديد عقده، مما دفع اللاعب للتفكير في وجهته المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيميوني أبدى إعجابه الكبير بمهاجم برشلونة، ليفاندوفسكي، الذي سيكون حرًا بنهاية الموسم، مما يسهل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

وكان الهداف الدولي البولندي قد انتقل إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونيخ في صفقة مالية قدرت بـ45 مليون يورو.

ويمتلك ليفاندوفسكي تسع مباريات خلال الموسم الحالي مع برشلونة (سبع مباريات في الدوري + مباراتين في دوري أبطال أوروبا)، سجل خلالها 4 أهداف في المسابقة المحلية.

برشلونة الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد سيميوني ليفاندوفسكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
نهضة بركان

نهضة بركان

87

ضربة حرة لنهضة بركان وعرضية من خارج منطقة الجزاء ومحاولة تسديد من داخل المنطقة والدفاع يتصدى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg