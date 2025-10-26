قرر نادي برشلونة، الاحتجاج على طرد هانزي فليك، المدير الفني للفريق، في مباراة جيرونا بالأمس.

وفاز برشلونة بنتيجة 2-1 أمام جيرونا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مونتجويك في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وتعرض فليك للطرد خلال مباراة برشلونة وجيرونا، ليغيب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الأسبوع المقبل.

وبحسب راديو كتالونيا، فإن برشلونة قرر تقديم احتجاجًا على طرد فليك قبل مباراة ريال مدريد.

ويأمل برشلونة أن يلغي الإنذار الثاني الذي حصل عليه فليك، ليتواجد في مباراة الكلاسيكو الأسبوع المقبل.

ومن المفترض أن يغيب فليك عن مباراة برشلونة أمام ريال مدريد، بعد الطرد وفقًا للائحة.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد، يوم 26 أكتوبر الجاري، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 22 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت.