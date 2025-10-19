المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 1
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

تشكيل ريال مدريد.. 4 تغييرات.. وفينيسيوس بين البدلاء أمام خيتافي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:21 م 19/10/2025
ريال مدريد

لاعبو ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره خيتافي، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

مباراة خيتافي ضد ريال مدريد، تنطلق بحلول العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، لحساب الجولة التاسعة من الليجا.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 21 نقطة، بينما يحتل خيتافي المرتبة 12 بـ 11 نقطة.

تشكيل ريال مدريد

شهد تشكيل ريال مدريد إجراء 4 تغييرات من جانب تشابي ألونسو، عن المباراة الأخيرة للفريق أمام فياريال.

حيث إن ألابا يعود لقلب الدفاع بدلًا من هويسين، بالإضافة إلى دخول بيلينجهام وكامافينجا في الوسط، مع تغيير هجومي آخر بتواجد رودريجو أساسيًا وجلوس فينيسيوس على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد خيتافي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، إيدير ميليتاو، ألابا، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو، كيليان مبابي، رودريجو.

دكة البدلاء: لونين،سيرجيو ميستري، إندريك، فينيسيوس جونيور، أردا جولر، جونزالو، أسينسيو، فران جارسيا، براهيم دياز وتياجو.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني خيتافي فينيسيوس جونيور

