أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره خيتافي، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

مباراة خيتافي ضد ريال مدريد، تنطلق بحلول العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، لحساب الجولة التاسعة من الليجا.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 21 نقطة، بينما يحتل خيتافي المرتبة 12 بـ 11 نقطة.

تشكيل ريال مدريد

شهد تشكيل ريال مدريد إجراء 4 تغييرات من جانب تشابي ألونسو، عن المباراة الأخيرة للفريق أمام فياريال.

حيث إن ألابا يعود لقلب الدفاع بدلًا من هويسين، بالإضافة إلى دخول بيلينجهام وكامافينجا في الوسط، مع تغيير هجومي آخر بتواجد رودريجو أساسيًا وجلوس فينيسيوس على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد خيتافي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، إيدير ميليتاو، ألابا، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو، كيليان مبابي، رودريجو.

دكة البدلاء: لونين،سيرجيو ميستري، إندريك، فينيسيوس جونيور، أردا جولر، جونزالو، أسينسيو، فران جارسيا، براهيم دياز وتياجو.