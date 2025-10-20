يضرب فريق ريال مدريد موعدًا مع نظيره فريق برشلونة، في كلاسيكو الدور الأول، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد تمكن من الفوز على مضيفه خيتافي (1-0)، في مباراة أقيمت أمس الأحد، لحساب مواجهة الجولة التاسعة من الليجا.

الحل من دكة البدلاء.. ريال مدريد يعود بانتصار من مواجهة خيتافي قبل الكلاسيكو

موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

تقام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، الساعة 6:15 مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويحظى الكلاسيكو المقبل بأهمية خاصة، لأنه سيحدد هوية متصدر الليجا، لأن التعادل فقط سيكون كافيًا لاستمرار تواجد ريال مدريد على القمة.

بينما يحتاج برشلونة إلى تحقيق الفوز حتى يخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويُعيد ريال مدريد لمركز الوصافة.