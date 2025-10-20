واصل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، تألقه اللافت في الدوري الإسباني، بعدما أحرز هدفًا جديدًا في شباك خيتافي، ليعزز صدارته لترتيب الهدافين في موسم 2025-2026.

وجاء هدف مبابي في الدقيقة 80 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من زميله أردا جولر، ليقود ريال مدريد للتقدم على خيتافي في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الليجا.

وبهذا الهدف، رفع مبابي رصيده إلى 10 أهداف في صدارة جدول الهدافين، متفوقًا على جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 9 أهداف.

وفي المراكز التالية، يحتل كل من فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وإيتا إيونج لاعب ليفانتي، وفيدات موريكي مهاجم مايوركا المركز الثالث برصيد 5 أهداف لكل منهم، بينما سجل كل من كوتشو هيرنانديز (ريال بيتيس)، وفيران توريس (برشلونة)، وخورخي دي فروتوس (رايو فاليكانو)، وتاجون بوكنان (فياريال)، وبورخا إجلسياس (سيلتا فيجو) 4 أهداف حتى الآن.