كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

مبابي يعزز صدارته لهدافي الدوري الإسباني بهدف جديد أمام خيتافي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:33 ص 20/10/2025
مبابي

مبابي

واصل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، تألقه اللافت في الدوري الإسباني، بعدما أحرز هدفًا جديدًا في شباك خيتافي، ليعزز صدارته لترتيب الهدافين في موسم 2025-2026.

وجاء هدف مبابي في الدقيقة 80 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من زميله أردا جولر، ليقود ريال مدريد للتقدم على خيتافي في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الليجا.

وبهذا الهدف، رفع مبابي رصيده إلى 10 أهداف في صدارة جدول الهدافين، متفوقًا على جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 9 أهداف.

وفي المراكز التالية، يحتل كل من فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وإيتا إيونج لاعب ليفانتي، وفيدات موريكي مهاجم مايوركا المركز الثالث برصيد 5 أهداف لكل منهم، بينما سجل كل من كوتشو هيرنانديز (ريال بيتيس)، وفيران توريس (برشلونة)، وخورخي دي فروتوس (رايو فاليكانو)، وتاجون بوكنان (فياريال)، وبورخا إجلسياس (سيلتا فيجو) 4 أهداف حتى الآن.

شاهد جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني...

ريال مدريد الدوري الإسباني كيليان مبابي

