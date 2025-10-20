المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فالفيردي بعد الفوز على خيتافي: أداءنا كان ممتازًا في الدفاع والهجوم

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:19 ص 20/10/2025
فالفيردي

فالفيردي

قال فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد إن الفوز الذي حققه الفريق أمام خيتافي كان في غاية الأهمية، مؤكدًا أن الجميع كان يعلم صعوبة المباراة.

وأضاف النجم الأوروجوياني: "قدمنا أداءً مميزًا سواء دفاعيًا أو هجوميًا، وخيتافي فريق قوي يعرف كيف يدافع ويهاجم في لحظات معينة من اللقاء."

وتابع: "كنا يقظين جدًا طوال المباراة، واللاعبون الذين شاركوا من على الدكة قدموا مستوى رائعًا، وهو ما يعكس الحماس الكبير داخل الفريق."

قاد الفرنسي كيليان مبابي، فريقه ريال مدريد لانتصار ثمين على حساب مضيفه فريق خيتافي (1-0)، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء هدف مبابي في الدقيقة 80 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من زميله أردا جولر، ليقود ريال مدريد للتقدم على خيتافي في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الليجا.

 

ريال مدريد الدوري الإسباني فالفيردي

