قال فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد إن الفوز الذي حققه الفريق أمام خيتافي كان في غاية الأهمية، مؤكدًا أن الجميع كان يعلم صعوبة المباراة.

وأضاف النجم الأوروجوياني: "قدمنا أداءً مميزًا سواء دفاعيًا أو هجوميًا، وخيتافي فريق قوي يعرف كيف يدافع ويهاجم في لحظات معينة من اللقاء."

وتابع: "كنا يقظين جدًا طوال المباراة، واللاعبون الذين شاركوا من على الدكة قدموا مستوى رائعًا، وهو ما يعكس الحماس الكبير داخل الفريق."

قاد الفرنسي كيليان مبابي، فريقه ريال مدريد لانتصار ثمين على حساب مضيفه فريق خيتافي (1-0)، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء هدف مبابي في الدقيقة 80 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من زميله أردا جولر، ليقود ريال مدريد للتقدم على خيتافي في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الليجا.