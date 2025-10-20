المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
11 مباراة.. مبابي بطلا لسلسلة غير مسبوقة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:43 ص 20/10/2025
مبابي

كيليان مبابي

حقق كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، رقما مميزا، بتسجيله في مرمى خيتافي أمس الأحد.

مبابي قاد ريال مدريد للفوز 1-0 على خيتافي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.

وبهذا الهدف ينجح مبابي في التسجيل في 11 مباراة متتالية (مع النادي والمنتخب) لأول مرة في مسيرته، وفقا لحساب "مستر تشيب" الإسباني المتخصص في الإحصائيات.

ومنذ بداية الموسم الحالي سجل مبابي أمام أوكرانيا وأيسلندا وريال سوسيداد وأولمبيك مارسيليا وإسبانيول وليفانتي وأتلتيكو مدريد وكايرات وفياريال وأذربيجان وخيتافي.

وبهذا يضع مبابي بصمته التهديفية في جميع المباريات التنافسية التي خاضها هذا الموسم، باستثناء مباراة ريال مايوركا، التي شهدت إلغاء هدفين له.

وشارك مبابي في 12 مباراة مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي، سجل خلالها 15 هدفا وقدّم تمريرتين حاسمتين.

ريال مدريد الدوري الإسباني كيليان مبابي

