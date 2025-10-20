المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

تقارير: أرنولد جاهز للمشاركة مع ريال مدريد في الكلاسيكو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:30 م 20/10/2025
أرنولد

ترينت ألكسندر أرنولد

بات ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد، قريبا من المشاركة في الكلاسيكو المرتقب أمام الغريم برشلونة، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

أرنولد تعرض للإصابة أمام أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وأشارت التقارير في البداية إلى غيابه لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، ما جعل مشاركته في الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 26 أكتوبر محل شك.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن أرنولد يتعافى بشكل أسرع من المتوقع، مما فتح الباب أمام عودته في كلاسيكو برشلونة.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن الظهير الإنجليزي هو الأقرب من بين المصابين الحاليين في ريال مدريد للعودة في المباراة المقبلة أمام يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، وبالتالي جاهزيته بشكل كامل للقاء البارسا.

وذكرت الصحيفة المدريدية أن أرنولد، الذي غاب عن آخر 6 مباريات لريال مدريد ولم يتمكن من اللعب مع إنجلترا في فترة التوقف الدولي الأخيرة، أكمل جزءا من جلسة التدريب مع المجموعة اليوم الإثنين.

وقد لا يشارك الظهير الإنجليزي أساسيا أمام يوفنتوس، لتجنب المخاطرة به قبل الكلاسيكو بعد فترة طويلة من غيابه عن الملاعب.

جدير بالذكر أن أرنولد انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من ليفربول، وشارك في 10 مباريات مع الفريق الملكي بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

