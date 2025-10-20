تقارير: أرنولد جاهز للمشاركة مع ريال مدريد في الكلاسيكو

بات ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد، قريبا من المشاركة في الكلاسيكو المرتقب أمام الغريم برشلونة، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

أرنولد تعرض للإصابة أمام أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وأشارت التقارير في البداية إلى غيابه لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، ما جعل مشاركته في الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 26 أكتوبر محل شك.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن أرنولد يتعافى بشكل أسرع من المتوقع، مما فتح الباب أمام عودته في كلاسيكو برشلونة.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن الظهير الإنجليزي هو الأقرب من بين المصابين الحاليين في ريال مدريد للعودة في المباراة المقبلة أمام يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، وبالتالي جاهزيته بشكل كامل للقاء البارسا.

وذكرت الصحيفة المدريدية أن أرنولد، الذي غاب عن آخر 6 مباريات لريال مدريد ولم يتمكن من اللعب مع إنجلترا في فترة التوقف الدولي الأخيرة، أكمل جزءا من جلسة التدريب مع المجموعة اليوم الإثنين.

وقد لا يشارك الظهير الإنجليزي أساسيا أمام يوفنتوس، لتجنب المخاطرة به قبل الكلاسيكو بعد فترة طويلة من غيابه عن الملاعب.

جدير بالذكر أن أرنولد انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من ليفربول، وشارك في 10 مباريات مع الفريق الملكي بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.