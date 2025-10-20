المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بفارق 4 عن منافسه.. كيليان مبابي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:56 م 20/10/2025
مبابي

احتفال كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد

وسع الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد، موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز، بعد نهاية الجولة التاسعة من الليجا.

كيليان مبابي تكفل بإحراز هدف الفوز الثمين الذي منح ريال مدريد نقاط المباراة الثلاثة أمام خيتافي، وقاده إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو.

ويضرب ريال مدريد موعدًا مع برشلونة، في الكلاسيكو، المقرر له مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة العاشرة من الليجا.

قائمة هدافي الدوري الإسباني

كيليان مبابي وسع الفارق مع أقرب منافسيه في قائمة هدافي الدوري الإسباني، جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، إلى 4 أهداف.

حيث إن كيليان مبابي سجل للمرة السادسة على التوالي مع ريال مدريد، في مباريات الدوري الإسباني.

وجاء ترتيب قائمة هدافي الليجا، كما يلي:

1- كيليان مبابي (ريال مدريد): 10 أهداف.

2- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 6 أهداف.

3- فيدات موريكي (مايوركا): 5 نقاط.

4- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 5 أهداف.

5- إيتا إيونج (ليفانتي): 5 أهداف.

6- تاجون بوكانان (فياريال): 4 أهداف.

طالع قائمة هدافي الدوري الإسباني بالكامل من هنا

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني كيليان مبابي هدافي الدوري الإسباني

