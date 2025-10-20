المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

ختام الجولة التاسعة في إسبانيا.. تعادل سلبي بين ألافيس وفالنسيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:06 ص 21/10/2025
فالنسيا

صورة لمباراة فالنسيا وألافيس

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة ألافيس وفالنسيا في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني.

وظل الفريقان يتنافسان على أرضية الملعب إلا أن الكلمة النهائية كانت لخط الدفاع لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وشهدت هذه الجولة انتصار فريق ريال مدريد على خيتافي بنتيجة 1-0، وفوز برشلونة على جيرونا بنتيجة 2-1، وفاز أيضا فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0 على أوساسونا.

للتعرف على نتائج الجولة التاسعة اضغط هنا

وبهذه النتيجة، يصل ألافيس للنقطة الـ 12 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

ريال مدريد يتواجد في الصدارة حاليًا برصيد 24 نقطة، بينما يحتل برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

مباراة فالنسيا القادمة
فالنسيا الدوري الإسباني ألافيس

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

