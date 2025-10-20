حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة ألافيس وفالنسيا في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني.

وظل الفريقان يتنافسان على أرضية الملعب إلا أن الكلمة النهائية كانت لخط الدفاع لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وشهدت هذه الجولة انتصار فريق ريال مدريد على خيتافي بنتيجة 1-0، وفوز برشلونة على جيرونا بنتيجة 2-1، وفاز أيضا فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0 على أوساسونا.

وبهذه النتيجة، يصل ألافيس للنقطة الـ 12 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

ريال مدريد يتواجد في الصدارة حاليًا برصيد 24 نقطة، بينما يحتل برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.