المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

6 1
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

0 2
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

3 1
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

2 1
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فليك: الفوز منحنا الثقة قبل مباراة ريال مدريد.. وفيرمين لاعب متكامل

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:42 م 21/10/2025
فليك

هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة

عبر المدرب هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن سعادته بالفوز أمام أولمبياكوس، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتفوق فريق برشلونة على نظيره أولمبياكوس بنتيجة (6-1)، في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، وأقيم اللقاء على ملعب لويس كومبانيس.

سعادة فليك

استهل هانسي فليك، مدرب برشلونة، تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ماركا"، قائلًا: "في بداية اللقاء واجهنا بعض الصعوبات، لكننا استحقينا الفوز، وكل هدف وكل انتصار مهمان بالنسبة لنا".

وقال عن منديليبار واعتراضاته على الحكم: "هذه ليست مشكلتي، أرى الأمور بطريقة مختلفة، لكنني لن أدخل في ذلك".

وأكمل فليك عن فيرمين: "إنه يسجّل، يجري، إنه لاعب متكامل، أداؤه كان مذهلًا، سجّل ثلاثة أهداف، وكان الأول منها مهمًا جدًا، لأنه منحنا الثقة، يمتلك كل شيء من ديناميكية،و سرعة".

وأتم حديثه عن الكلاسيكو، قائلًا: "الأهم أننا فزنا اليوم، وهذا يمنحنا الثقة لتلك المباراة، إنها مواجهة هائلة، ولا وقت لدينا لنضيّعه، وعلينا أن نستعيد طاقتنا".

مباراة برشلونة القادمة
دوري أبطال أوروبا ريال مدريد برشلونة أولمبياكوس هانسي فليك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
فياريال

فياريال

0 2
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

47

أصبح في رصيد هالاند في منافسات دوري أبطال أوروبا 53 هدفًا أكثر بهدف واحد من محمد صلاح مع الإشارة إلى أن تلك الإحصائية تشمل أهداف جميع الأدوار بما في ذلك التمهيدية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

49

العارضة تمنع أتلتيكو مدريد من هدف بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg