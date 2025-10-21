عبر المدرب هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن سعادته بالفوز أمام أولمبياكوس، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتفوق فريق برشلونة على نظيره أولمبياكوس بنتيجة (6-1)، في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، وأقيم اللقاء على ملعب لويس كومبانيس.

سعادة فليك

استهل هانسي فليك، مدرب برشلونة، تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ماركا"، قائلًا: "في بداية اللقاء واجهنا بعض الصعوبات، لكننا استحقينا الفوز، وكل هدف وكل انتصار مهمان بالنسبة لنا".

وقال عن منديليبار واعتراضاته على الحكم: "هذه ليست مشكلتي، أرى الأمور بطريقة مختلفة، لكنني لن أدخل في ذلك".

وأكمل فليك عن فيرمين: "إنه يسجّل، يجري، إنه لاعب متكامل، أداؤه كان مذهلًا، سجّل ثلاثة أهداف، وكان الأول منها مهمًا جدًا، لأنه منحنا الثقة، يمتلك كل شيء من ديناميكية،و سرعة".

وأتم حديثه عن الكلاسيكو، قائلًا: "الأهم أننا فزنا اليوم، وهذا يمنحنا الثقة لتلك المباراة، إنها مواجهة هائلة، ولا وقت لدينا لنضيّعه، وعلينا أن نستعيد طاقتنا".